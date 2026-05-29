Bolu'da yaylada piknik yapanlar yılkı atlarını görüntüledi

Bolu'da piknik yapan vatandaşlar yılkı atlarını doğal ortamında cep telefonu kamerasıyla görüntülendi.



Kent merkezine yaklaşık 15 kilometre uzaklıkta bulunan ve adını bölgede yaşayan atlardan alan Atyaylası’nda piknik yapmaya giden vatandaşlar, kalabalık bir yılkı atı sürüsüyle karşılaştı.



Koşarak piknik yapan vatandaşların yanına gelen yılkı atları ve taylar, bölgede otladı.



Atların hareketleri piknik yapan Fatih Özkan tarafından cep telefonu kamerasıyla kaydedildi.



Görüntülerde, toprak yoldan koşarak gelen onlarca atın insanlardan korkarak ağaçlık alana girmesi yer alıyor.



Kayıtlarda, bir süre sonra insanlara alışan atların, daha yakın alanda taylarla otladığı görülüyor.

