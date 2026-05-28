Canlı
Habertürk
Habertürk
    Takipte Kalın!
      Günlük gelişmeleri takip edebilmek için habertürk uygulamasını indirin
        Gündem
        Ekonomi
        Dünya
        Spor
        Magazin
        Kadın
        Sağlık
        Yazılar
        Teknoloji
        Gastro
        Video
        Stil
        Resmi İlanlar
        Haberler Yerel Haberler Bolu Haberleri Bolu'da itfaiyenin yaşatmak için seferber olduğu kedi kurtarılamadı

        Bolu'da itfaiyenin yaşatmak için seferber olduğu kedi kurtarılamadı

        Bolu'da 5 katlı apartmanda çıkan yangında dumandan etkilenen kedi, itfaiye ekiplerinin uzun süren müdahalesine rağmen kurtarılamadı.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 28.05.2026 - 23:56 Güncelleme:
        ABONE OL
        ABONE OL
        Bolu'da itfaiyenin yaşatmak için seferber olduğu kedi kurtarılamadı

        Bolu'da 5 katlı apartmanda çıkan yangında dumandan etkilenen kedi, itfaiye ekiplerinin uzun süren müdahalesine rağmen kurtarılamadı.

        Kültür Mahallesi Şehitler Caddesi'nde bulunan 5 katlı apartmanın giriş katında yaşayan Fahrettin Metyar'ın evinde henüz bilinmeyen nedenle yangın çıktı.

        Yaklaşık 3 gündür evde olmadığı öğrenilen Metyar'ın dairesinden yükselen dumanları fark eden apartman sakinleri durumu 112 Acil Çağrı Merkezi'ne bildirdi.

        İhbar üzerine bölgeye itfaiye, sağlık ve polis ekipleri sevk edildi.

        İtfaiye ekiplerinin müdahalesiyle yangın kısa sürede kontrol altına alınarak söndürüldü.

        Yangın sırasında evde bulunan kedi dumandan etkilendi. İtfaiye ekipleri kediyi kurtarmak için uzun süre kalp masajı yapıp oksijen verdi ancak kedi kurtarılamadı.

        Yangında evde hasar oluştu.

        Yangının çıkış nedeninin belirlenmesi için inceleme başlatıldı.

        Anadolu Ajansı, DHA ve İHA tarafından geçilen tüm Bolu haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Bolu Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

        Günün Önemli Manşetleri
        İran füzeleri ateşledi
        İran füzeleri ateşledi
        Eğlence kabusa döndü! Dakikalarca baş aşağı kaldılar
        Eğlence kabusa döndü! Dakikalarca baş aşağı kaldılar
        ABD basını: ABD ve İran anlaştı, Trump'ın onayı bekleniyor
        ABD basını: ABD ve İran anlaştı, Trump'ın onayı bekleniyor
        "Şampiyon olacak hocayı getireceğiz!"
        "Şampiyon olacak hocayı getireceğiz!"
        Putin'den yapay zekaya dair değerlendirmeler
        Putin'den yapay zekaya dair değerlendirmeler
        Amasya'da feci kaza: 2 ölü 2 yaralı
        Amasya'da feci kaza: 2 ölü 2 yaralı
        Barça'dan 70 milyon Euro'luk transfer hamlesi!
        Barça'dan 70 milyon Euro'luk transfer hamlesi!
        Sıcaklıklar rekor kıracak!
        Sıcaklıklar rekor kıracak!
        Kılıçdaroğlu partililerle bayramlaştı
        Kılıçdaroğlu partililerle bayramlaştı
        3 bayram sonra ilk bayramlaşma
        3 bayram sonra ilk bayramlaşma
        Saatte 240 kilometre hıza ulaştı
        Saatte 240 kilometre hıza ulaştı
        Temu'ya AB'den 232 milyon dolar ceza!
        Temu'ya AB'den 232 milyon dolar ceza!
        Tatilciler akın etti... Bir ilimizde 22 km'lik araç konvoyu oluştu!
        Tatilciler akın etti... Bir ilimizde 22 km'lik araç konvoyu oluştu!
        Gucci, Formula 1’e giriyor
        Gucci, Formula 1’e giriyor
        Yalnız yaşayanlarda Alzheimer riski yarı yarıya artıyor
        Yalnız yaşayanlarda Alzheimer riski yarı yarıya artıyor
        İşte boşta olan en iyi teknik adamlar!
        İşte boşta olan en iyi teknik adamlar!
        Gönlünü şarkıcıya kaptırdı
        Gönlünü şarkıcıya kaptırdı
        Filipe Luis'ten kötü haber!
        Filipe Luis'ten kötü haber!
        Beckham stili lüks tatil
        Beckham stili lüks tatil
        Tarihin en gizemli kahkaha salgını
        Tarihin en gizemli kahkaha salgını

        Benzer Haberler

        Bolu'da apartman dairesinde korkutan yangın: Evin kedisi telef oldu
        Bolu'da apartman dairesinde korkutan yangın: Evin kedisi telef oldu
        Bolu'daki yollar TIR, kamyon ve tanker geçişlerine kapatılacak
        Bolu'daki yollar TIR, kamyon ve tanker geçişlerine kapatılacak
        Bolu'da ağır tonajlı araçlara bayram dönüşü seyir yasağı
        Bolu'da ağır tonajlı araçlara bayram dönüşü seyir yasağı
        Bolu'da Kurban Bayramı dönüşü ağır vasıtalara geçit yok
        Bolu'da Kurban Bayramı dönüşü ağır vasıtalara geçit yok
        Piknik yaptıkları alana yıldırım düştü: 1'i ağır 3 yaralı
        Piknik yaptıkları alana yıldırım düştü: 1'i ağır 3 yaralı
        Bolu'da yıldırım düşmesi sonucu 3 kişi yaralandı
        Bolu'da yıldırım düşmesi sonucu 3 kişi yaralandı