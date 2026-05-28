        Bolu'da yıldırım düşmesi sonucu 3 kişi yaralandı

        Bolu'da ormanlık alana yıldırım düşmesi sonucu piknik yapan 11 kişiden 3'ü yaralandı.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 28.05.2026 - 19:51
        Bolu'da yaşayan 11 kişilik akraba grubu, Aladağ Kartal Orman Deposu yakınındaki dere kenarında piknik yaparken çam ağacına yıldırım isabet etti.

        Bu sırada ağacın yakınında bulunan Büşra Elçin (23), Ümit Elçin (32) ve Mustafa Atçılı (42) yaralandı.

        İhbar üzerine olay yerine sağlık ve jandarma ekipleri sevk edildi.

        Yaralılardan Mustafa Atçılı, sağlık ekiplerinin olay yerindeki ilk müdahalesinin ardından Bolu Abant İzzet Baysal Üniversitesi Eğitim ve Araştırma Hastanesi’ne, Büşra ve Ümit Elçin ise Bolu İzzet Baysal Devlet Hastanesi Köroğlu Ünitesi acil servisine kaldırıldı.

        Yaralılardan Büşra Elçin'in sağlık durumunun ciddiyetini koruduğu öğrenildi.

        Anadolu Ajansı, DHA ve İHA tarafından geçilen tüm Bolu haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Bolu Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

        ABD basını: ABD ve İran anlaştı, Trump'ın onayı bekleniyor
        Sıcaklıklar rekor kıracak!
        Kılıçdaroğlu partililerle bayramlaştı
        Yol verme kavgası dehşetle sonuçlandı! 2 kişi öldü, 7 yaralı var!
        3 bayram sonra ilk bayramlaşma
        Saatte 240 kilometre hıza ulaştı
        Sivas'ta ölü sayısı 3'e çıktı... Kâbus bitmiyor!
        6 suç makinesi bir arada... Kimliklerini gizlemek yetmedi!
        Temu'ya AB'den 232 milyon dolar ceza!
        Tatilciler akın etti... Bir ilimizde 22 km'lik araç konvoyu oluştu!
        Aboubakar geri dönüyor!
        Gucci, Formula 1’e giriyor
        Yalnız yaşayanlarda Alzheimer riski yarı yarıya artıyor
        Petrol fiyatlarında yeniden yükseliş
        İşte boşta olan en iyi teknik adamlar!
        Gönlünü şarkıcıya kaptırdı
        "Orta seviye influencer" tepkisi
        Filipe Luis'ten kötü haber!
        Beckham stili lüks tatil
        Tarihin en gizemli kahkaha salgını
