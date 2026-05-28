Bolu'da yıldırım düşmesi sonucu 3 kişi yaralandı

Bolu'da ormanlık alana yıldırım düşmesi sonucu piknik yapan 11 kişiden 3'ü yaralandı.



Bolu'da yaşayan 11 kişilik akraba grubu, Aladağ Kartal Orman Deposu yakınındaki dere kenarında piknik yaparken çam ağacına yıldırım isabet etti.



Bu sırada ağacın yakınında bulunan Büşra Elçin (23), Ümit Elçin (32) ve Mustafa Atçılı (42) yaralandı.



İhbar üzerine olay yerine sağlık ve jandarma ekipleri sevk edildi.



Yaralılardan Mustafa Atçılı, sağlık ekiplerinin olay yerindeki ilk müdahalesinin ardından Bolu Abant İzzet Baysal Üniversitesi Eğitim ve Araştırma Hastanesi’ne, Büşra ve Ümit Elçin ise Bolu İzzet Baysal Devlet Hastanesi Köroğlu Ünitesi acil servisine kaldırıldı.



Yaralılardan Büşra Elçin'in sağlık durumunun ciddiyetini koruduğu öğrenildi.

