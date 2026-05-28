Bolu'da hırsızlık şüphelisi tutuklandı
Bolu'nun Mengen ilçesinde bir kıraathaneden 12 bin lira çaldığı iddiasıyla gözaltına alınan zanlı tutuklandı.
Bolu'nun Mengen ilçesinde bir kıraathaneden 12 bin lira çaldığı iddiasıyla gözaltına alınan zanlı tutuklandı.
Gökçesu beldesindeki bir kıraathaneden 24 Mayıs'ta 12 bin lira çalındığı ihbarı üzerine İl Jandarma Komutanlığı asayiş ekipleri ile Jandarma Suç Araştırma Timi (JASAT) harekete geçti.
Ekipler, bölgedeki güvenlik kamerası görüntüleri ile Plaka Tanıma Sistemi (PTS) kayıtlarını inceleyerek hırsızlığı O.G'nin gerçekleştirdiğini tespit etti.
Ekiplerce düzenlenen operasyonda şüpheli O.G, Zonguldak'ın Devrek ilçesinde yakalandı.
Benzer suçlardan kaydı olduğu belirlenen zanlı, jandarmadaki işlemlerinin ardından çıkarıldığı adli makamlarca tutuklandı.
Jandarma, şüphelinin üzerinde ele geçirilen 12 bin lirayı sahibine teslim etti.
Anadolu Ajansı, DHA ve İHA tarafından geçilen tüm Bolu haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Bolu Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.