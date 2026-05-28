Bolu'da hırsızlık şüphelisi tutuklandı

Bolu'nun Mengen ilçesinde bir kıraathaneden 12 bin lira çaldığı iddiasıyla gözaltına alınan zanlı tutuklandı.



Gökçesu beldesindeki bir kıraathaneden 24 Mayıs'ta 12 bin lira çalındığı ihbarı üzerine İl Jandarma Komutanlığı asayiş ekipleri ile Jandarma Suç Araştırma Timi (JASAT) harekete geçti.





Ekipler, bölgedeki güvenlik kamerası görüntüleri ile Plaka Tanıma Sistemi (PTS) kayıtlarını inceleyerek hırsızlığı O.G'nin gerçekleştirdiğini tespit etti.



Ekiplerce düzenlenen operasyonda şüpheli O.G, Zonguldak'ın Devrek ilçesinde yakalandı.





Benzer suçlardan kaydı olduğu belirlenen zanlı, jandarmadaki işlemlerinin ardından çıkarıldığı adli makamlarca tutuklandı.





Jandarma, şüphelinin üzerinde ele geçirilen 12 bin lirayı sahibine teslim etti.

