Canlı
Habertürk
Habertürk
    Takipte Kalın!
      Günlük gelişmeleri takip edebilmek için habertürk uygulamasını indirin
        Gündem
        Ekonomi
        Dünya
        Spor
        Magazin
        Kadın
        Sağlık
        Yazılar
        Teknoloji
        Gastro
        Video
        Stil
        Resmi İlanlar
        Haberler Yerel Haberler Bolu Haberleri Bolu'da ağır tonajlı araçlara bayram dönüşü seyir yasağı

        Bolu'da ağır tonajlı araçlara bayram dönüşü seyir yasağı

        Kurban Bayramı tatili dönüşü trafik yoğunluğunun olumsuz etkilerinin en aza indirilmesi amacıyla Bolu'da 1,5 gün süreyle kamyon, çekici ve tankerlerin seyir halinde olmasına izin verilmeyeceği bildirildi.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 28.05.2026 - 22:58 Güncelleme:
        ABONE OL
        ABONE OL
        Bolu'da ağır tonajlı araçlara bayram dönüşü seyir yasağı

        Kurban Bayramı tatili dönüşü trafik yoğunluğunun olumsuz etkilerinin en aza indirilmesi amacıyla Bolu'da 1,5 gün süreyle kamyon, çekici ve tankerlerin seyir halinde olmasına izin verilmeyeceği bildirildi.

        Bolu Valiliğinden yapılan açıklamada, Kurban Bayramı tatili nedeniyle özellikle büyük şehirlerden diğer şehirlere ve turizm bölgeleri istikametine giden güzergahlarda taşıt trafiğinin yoğunlaşacağının göz önünde bulundurulduğu belirtildi.

        Vatandaşların huzur ve güven içerisinde seyahat etmelerinin sağlanması, oluşabilecek trafik sıkışıklığının azaltılabilmesi, sürücülerin trafik kural ihlallerinin önlenmesi ve asayişin muhafazası ile kamu düzeninin sağlanması amacıyla tedbirler alındığı bildirildi.

        Açıklamada, "30 Mayıs Cumartesi günü saat 13.00'den itibaren 01 Haziran Pazartesi günü saat 01.00'e kadar İstanbul istikametinde Anadolu Otoyolu'nun Ankara il sınırından, D-100 kara yolunun Karabük il sınırından, D-750 kara yolunun da Ankara il sınırından Düzce il sınırına kadar kamyon, çekici ve tanker cinsi araçların arada kalan girişler dahil seyirlerine 5442 sayılı İl İdaresi Kanunu’nun 11/C maddesi gereği izin verilmeyecektir." ifadeleri kullanıldı.

        Açıklamada, tedarik süreçlerinin aksamaması amacıyla yaş sebze ve meyve, canlı hayvan, et ve et ürünleri, süt ve süt ürünleri, bozulabilir ve dondurulmuş gıdalar, canlı ve kesme çiçek, ilaç, tıbbi malzeme, ambalajlı su ürünleri, posta ve süreli yayın, hayvan yemi ile akaryakıt taşıyan kamyon, çekici ve tanker cinsi araçların, öncelikle ana arterler dışındaki güzergahları kullanmaları, zorunlu hallerde ise ana arterlerde en kısa süreyle seyretmeleri kaydıyla istisnai olarak trafiğe çıkmalarına izin verileceği kaydedildi.​​​​​​​

        Anadolu Ajansı, DHA ve İHA tarafından geçilen tüm Bolu haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Bolu Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

        Günün Önemli Manşetleri
        ABD basını: ABD ve İran anlaştı, Trump'ın onayı bekleniyor
        ABD basını: ABD ve İran anlaştı, Trump'ın onayı bekleniyor
        "Şampiyon olacak hocayı getireceğiz!"
        "Şampiyon olacak hocayı getireceğiz!"
        Putin'den yapay zekaya dair değerlendirmeler
        Putin'den yapay zekaya dair değerlendirmeler
        Amasya'da feci kaza: 2 ölü 2 yaralı
        Amasya'da feci kaza: 2 ölü 2 yaralı
        Barça'dan 70 milyon Euro'luk transfer hamlesi!
        Barça'dan 70 milyon Euro'luk transfer hamlesi!
        Sıcaklıklar rekor kıracak!
        Sıcaklıklar rekor kıracak!
        Kılıçdaroğlu partililerle bayramlaştı
        Kılıçdaroğlu partililerle bayramlaştı
        Yol verme kavgası dehşetle sonuçlandı! 2 kişi öldü, 7 yaralı var!
        Yol verme kavgası dehşetle sonuçlandı! 2 kişi öldü, 7 yaralı var!
        3 bayram sonra ilk bayramlaşma
        3 bayram sonra ilk bayramlaşma
        Saatte 240 kilometre hıza ulaştı
        Saatte 240 kilometre hıza ulaştı
        6 suç makinesi bir arada... Kimliklerini gizlemek yetmedi!
        6 suç makinesi bir arada... Kimliklerini gizlemek yetmedi!
        Temu'ya AB'den 232 milyon dolar ceza!
        Temu'ya AB'den 232 milyon dolar ceza!
        Tatilciler akın etti... Bir ilimizde 22 km'lik araç konvoyu oluştu!
        Tatilciler akın etti... Bir ilimizde 22 km'lik araç konvoyu oluştu!
        Gucci, Formula 1’e giriyor
        Gucci, Formula 1’e giriyor
        Yalnız yaşayanlarda Alzheimer riski yarı yarıya artıyor
        Yalnız yaşayanlarda Alzheimer riski yarı yarıya artıyor
        İşte boşta olan en iyi teknik adamlar!
        İşte boşta olan en iyi teknik adamlar!
        Gönlünü şarkıcıya kaptırdı
        Gönlünü şarkıcıya kaptırdı
        Filipe Luis'ten kötü haber!
        Filipe Luis'ten kötü haber!
        Beckham stili lüks tatil
        Beckham stili lüks tatil
        Tarihin en gizemli kahkaha salgını
        Tarihin en gizemli kahkaha salgını

        Benzer Haberler

        Bolu'da Kurban Bayramı dönüşü ağır vasıtalara geçit yok
        Bolu'da Kurban Bayramı dönüşü ağır vasıtalara geçit yok
        Piknik yaptıkları alana yıldırım düştü: 1'i ağır 3 yaralı
        Piknik yaptıkları alana yıldırım düştü: 1'i ağır 3 yaralı
        Bolu'da yıldırım düşmesi sonucu 3 kişi yaralandı
        Bolu'da yıldırım düşmesi sonucu 3 kişi yaralandı
        Bolu'da bayram namazına geç kalanların gelenek gereği su oluğuna atılması k...
        Bolu'da bayram namazına geç kalanların gelenek gereği su oluğuna atılması k...
        Bayram namazına gelmeyenleri buz gibi suya attılar
        Bayram namazına gelmeyenleri buz gibi suya attılar
        Bolu'da hırsızlık şüphelisi tutuklandı
        Bolu'da hırsızlık şüphelisi tutuklandı