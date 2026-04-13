AK Parti Bolu Milletvekili Coşkunyürek'ten Salıbeyler TOKİ konutlarıyla ilgili açıklama

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 13.04.2026 - 20:13 Güncelleme:
        Coşkunyürek beraberindeki AK Parti İl Başkanı Suat Güner ve partililerle Salıbeyler Mahallesi'nde yapımı süren TOKİ konut alanında incelemelerde bulundu.

        Coşkunyürek, burada, 365 konut ve 1 camiden oluşan projedeki fiziki gerçekleşme oranının yüzde 87,90'a ulaştığını belirterek, çalışmaların planlandığı şekilde devam ettiğini söyledi.

        TOKİ konutlarının 2 Aralık 2022'de ihalesinin yapıldığını ifade eden Coşkunyürek, 8 Mart 2023'te yer teslimi gerçekleştirilen projede önemli ilerleme kaydedildiğini aktardı.

        Coşkunyürek, projede yatırım bedelinin yaklaşık 3 milyar liraya ulaştığını dile getirerek, 100 bin konut projesi çerçevesinde 281 konutun kurasının 2 Ekim 2024'te, 250 bin konut projesi kapsamında 71 konutun kurasının da 31 Temmuz 2025'te çekildiğini kaydetti.

        Coşkunyürek, 281 konutluk bölümde vatandaşların henüz taksit ödemesine başlamadığını aktararak, ödemelerin teslim sonrası başlayacağını bildirdi.

        Projedeki 71 konutluk kısımda ise sözleşmelerin ardından 4 Ağustos–9 Eylül 2025 tarihlerinde taksitlerin başladığını belirterek, 2+1 dairelerde aylık ortalama 9 bin 777 lira, 3+1 dairelerde ise 11 bin 632 lira ödeme yapıldığını söyledi.

        Coşkunyürek, süreçte bazı gecikmeler yaşandığını dile getirerek, alanın bir süre imarsız olması nedeniyle ruhsat ve altyapı çalışmalarında aksama olduğunu kaydetti.

        İmar planının 12 Haziran 2025'te onaylandığını, altyapı projelerinin ise 10 Ekim 2025'te belediye tarafından kabul edildiğini aktaran Coşkunyürek, kış şartlarının da çalışmaları etkilediğini bildirdi.

        Coşkunyürek, hava koşullarının düzelmesiyle işlerin hız kazandığını vurgulayarak, projenin resmi bitiş tarihinin 1 Haziran 2026 olduğunu aktardı.

        Coşkunyürek, konutların tamamlanarak bu yılın haziran ayında hak sahiplerine teslim edilmesinin planlandığını sözlerine ekledi.

        Anadolu Ajansı, DHA ve İHA tarafından geçilen tüm Bolu haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Bolu Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

        Günün Önemli Manşetleri
        ABD Başkanı Trump'tan açıklamalar
        ABD Başkanı Trump'tan açıklamalar
        'Aileye saldırı beka meselesidir'
        'Aileye saldırı beka meselesidir'
        ABD'nin Hürmüz ablukasına saatler kaldı
        ABD'nin Hürmüz ablukasına saatler kaldı
        Bakan Fidan'dan açıklamalar
        Bakan Fidan'dan açıklamalar
        İngiltere Başbakanı: Ablukayı desteklemiyoruz
        İngiltere Başbakanı: Ablukayı desteklemiyoruz
        Bugün Ne Oldu? 13 Nisan 2026'nın haberleri
        Bugün Ne Oldu? 13 Nisan 2026'nın haberleri
        13 - 19 Nisan haftalık burç yorumları
        13 - 19 Nisan haftalık burç yorumları
        WSJ: İran ile ABD arasında diplomasi kapısı hala açık
        WSJ: İran ile ABD arasında diplomasi kapısı hala açık
        Trump'tan Papa'ya tepki
        Trump'tan Papa'ya tepki
        Şampiyonluk ihtimalleri açıklandı!
        Şampiyonluk ihtimalleri açıklandı!
        Yerli araç satışları yükselişe geçti
        Yerli araç satışları yükselişe geçti
        Galatasaray'da kabus gibi 8 gün!
        Galatasaray'da kabus gibi 8 gün!
        Eski eşini ve kızını katletmişti! Firari caniden haber var!
        Eski eşini ve kızını katletmişti! Firari caniden haber var!
        80 milyar dolarlık Dünya Kupası
        80 milyar dolarlık Dünya Kupası
        Orban'ın mağlubiyeti Avrupa için neden dönüm noktası?
        Orban'ın mağlubiyeti Avrupa için neden dönüm noktası?
        Ölüm koçu olacak
        Ölüm koçu olacak
        Penaltı ve ofsayt var mı?
        Penaltı ve ofsayt var mı?
        Evine giderken boğazından bıçaklanıp öldürüldü
        Evine giderken boğazından bıçaklanıp öldürüldü
        Galatasaray, Osimhen'siz yine puan kaybetti!
        Galatasaray, Osimhen'siz yine puan kaybetti!
        81 il ‘insan’ olsaydı nasıl görünürdü?
        81 il ‘insan’ olsaydı nasıl görünürdü?

        Benzer Haberler

        Otel yangınında 8 yakınını kaybeden avukat: Çıkarın mahkemeye suçları yoksa...
        Otel yangınında 8 yakınını kaybeden avukat: Çıkarın mahkemeye suçları yoksa...
        Nefes borusuna yiyecek kaçan öğrenciyi Heimlich manevrasıyla kurtardı
        Nefes borusuna yiyecek kaçan öğrenciyi Heimlich manevrasıyla kurtardı
        Hayvan pazarında hararetli pazarlık kamerada "Eşeğin kulaklarını keserim, y...
        Hayvan pazarında hararetli pazarlık kamerada "Eşeğin kulaklarını keserim, y...
        Bolu'da kurallara uymayan bin 793 sürücüye ceza
        Bolu'da kurallara uymayan bin 793 sürücüye ceza
        Bolu'da devrilen minibüsün sürücüsü yaralandı
        Bolu'da devrilen minibüsün sürücüsü yaralandı
        Bolu'da bir haftada 33 bin 713 araç ve sürücü denetlendi
        Bolu'da bir haftada 33 bin 713 araç ve sürücü denetlendi