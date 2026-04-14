Bolu'nun izinsiz toplanan 16 kilogram salyangoz doğaya bırakıldı
Bolu'nun Yeniçağa ilçesinde izinsiz toplanan 16 kilogram salyangoz doğaya bırakıldı.
Bolu Valiliği’nden yapılan açıklamaya göre, Yeniçağa İlçe Jandarma Komutanlığı asayiş ekipleri, Akıncılar köyü mevkisinde Çevre ve Doğal Hayatı Koruma Timi ile koordineli denetim gerçekleştirdi.
Denetimler sırasında, Yeniçağa Gölü kıyısında bir şahsın izin belgesi olmaksızın yaklaşık 16 kilogram salyangoz topladığı tespit edildi.
Yeniçağa İlçe Tarım ve Orman Müdürlüğü ekiplerince ilgili kişiye idari yaptırım uygulanırken, ele geçirilen salyangozlar doğal yaşam alanına geri bırakıldı.
