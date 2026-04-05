        Bolu Belediyesine yönelik "irtikap" soruşturmasında gözaltına alınan 3 zanlı adliyede

        Bolu Belediyesine yönelik "irtikap" soruşturması kapsamında dün gözaltına alınan 3 şüpheli adliyeye sevk edildi.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 05.04.2026 - 16:29 Güncelleme:
        Bolu Cumhuriyet Başsavcılığınca Bolu Belediyesine yönelik 28 Şubat'ta başlatılan soruşturma kapsamında dün gözaltına alınan Belediye Meclisi üyesi C.T, Bolu Belediyesi Mali Hizmetler Müdürü N.A. ve BolSev Yönetim Kurulu Başkanı A.S'nin jandarmadaki işlemleri tamamlandı.

        Adliyeye getirilen zanlıların savcılık sorguları devam ediyor.

        Bolu Belediyesine yönelik 28 Şubat'ta "irtikap" operasyonu düzenlenmiş, Belediye Başkanı Tanju Özcan ile Belediye Başkan Yardımcısı Süleyman Can, Mali Hizmetler Müdürü N.A, BolSev Vakfı Yönetim Kurulu Başkanı A.S, belediye meclisi üyeleri H.E.S, B.Ö. ve C.G, eski Zabıta Müdürü H.Y, eski İnsan Kaynakları Müdürü ve mevcut İtfaiye Müdürü M.A, eski Yazı İşleri Müdürü T.A, eski belediye meclisi üyesi ve Bolu Bel AŞ Yönetim Kurulu Başkanı E.T, İmar Müdürü S.P. ile imar müdürlüğü personeli Y.B. gözaltına alınmıştı.

        Tanju Özcan ile Süleyman Can tutuklanmış, diğer 11 zanlı adli kontrol şartıyla serbest bırakılmıştı. Özcan, İçişleri Bakanlığınca görevinden uzaklaştırılmıştı.

        Soruşturma kapsamında dün, Belediye Meclisi üyesi C.T'nin yanı sıra daha önce adli kontrol şartıyla serbest bırakılan Bolu Belediyesi Mali Hizmetler Müdürü N.A. ve BolSev Yönetim Kurulu Başkanı A.S. yeniden gözaltına alınmış, jandarma tarafından belediye binasında ve zanlıların ev, iş yeri ve araçlarında da arama yapılmıştı.

        Anadolu Ajansı, DHA ve İHA tarafından geçilen tüm Bolu haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Bolu Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

        Trump'tan İran'a küfürlü paylaşım: Hürmüz'ü artık açın
