Bolu Dağı'nda sis etkili oldu

İstanbul ile Ankara arasında önemli geçiş güzergahlarından biri olan D-100 kara yolunun Bolu Dağı kesiminde etkili olan sis nedeniyle görüş mesafesi 25 metreye kadar düştü.



Kara yolunun Bakacak, Karanlıkdere ve Seymenler mevkisinde sis etkili oldu. Sis nedeniyle görüş mesafesi 25 metreye kadar düştü.



Bölgede görev yapan trafik ekipleri, sürücülerden yakın takip ve hatalı sollama yapmamalarını, trafik işaret ve işaretçilerine uymalarını istedi.

