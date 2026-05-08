        Haberler Yerel Haberler Bolu Haberleri Bolu merkezli dolandırıcılık operasyonunda 15 şüpheli yakalandı

        Bolu merkezli 5 ilde düzenlenen dolandırıcılık operasyonunda 15 şüpheli gözaltına alındı.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 08.05.2026 - 14:45 Güncelleme:
        Bolu Cumhuriyet Başsavcılığınca, Göynük ilçesinde 2 kişinin "bilişim sistemleri veya kredi kurumlarının araç olarak kullanılması suretiyle dolandırıcılık" yöntemiyle dolandırılmasına ilişkin soruşturma başlatıldı.

        Soruşturma kapsamında İstanbul'da 9, Ankara ve Hakkari'de 2'şer, Mardin ve Rize'de 1'er kişi hakkında gözaltı kararı verildi.

        İl Jandarma Komutanlığı Siber Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü ekiplerince, 5 ilde düzenlenen eş zamanlı operasyonda 15 kişi yakalanarak Göynük'e getirildi.

        Jandarmadaki sorguları tamamlanan şüphelilerden 3'ü çıkarıldıkları hakimlikçe tutuklandı, diğerlerinin ise işlemleri devam ediyor.

        Öte yandan, şüphelilerin sosyal medya hesapları üzerinden 998 milyon lira dolandırıcılık yaptığı belirlendi.

        Anadolu Ajansı, DHA ve İHA tarafından geçilen tüm Bolu haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Bolu Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

        İran: Füze kapasitesinde yüzde 120'ye ulaştık
