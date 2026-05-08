Bolu merkezli dolandırıcılık operasyonunda 15 şüpheli yakalandı

Bolu merkezli 5 ilde düzenlenen dolandırıcılık operasyonunda 15 şüpheli gözaltına alındı.



Bolu Cumhuriyet Başsavcılığınca, Göynük ilçesinde 2 kişinin "bilişim sistemleri veya kredi kurumlarının araç olarak kullanılması suretiyle dolandırıcılık" yöntemiyle dolandırılmasına ilişkin soruşturma başlatıldı.



Soruşturma kapsamında İstanbul'da 9, Ankara ve Hakkari'de 2'şer, Mardin ve Rize'de 1'er kişi hakkında gözaltı kararı verildi.



İl Jandarma Komutanlığı Siber Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü ekiplerince, 5 ilde düzenlenen eş zamanlı operasyonda 15 kişi yakalanarak Göynük'e getirildi.



Jandarmadaki sorguları tamamlanan şüphelilerden 3'ü çıkarıldıkları hakimlikçe tutuklandı, diğerlerinin ise işlemleri devam ediyor.



Öte yandan, şüphelilerin sosyal medya hesapları üzerinden 998 milyon lira dolandırıcılık yaptığı belirlendi.

