        Bolu'da 2 aylık bebeğin öldürülmesine ilişkin anne tutuklandı

        Bolu'nun Gerede ilçesinde 2 aylık bebeğin öldürülmesine ilişkin gözaltına alınan anne tutuklandı.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 26.04.2026 - 15:47 Güncelleme:
        Kitirler Mahallesi'nde 25 Nisan'da 2 aylık bebeği E.C'yi öldürdüğü iddia edilen anne S.C, emniyetteki işlemlerinin ardından geniş güvenlik önlemleri altında Gerede İlçe Adliyesine sevk edildi.

        Savcılık ve hakimlik sorgusunun ardından nöbetçi mahkemeye çıkarılan anne S.C, "canavarca hisle kasten öldürme" suçundan tutuklanarak cezaevine gönderildi.

        Hayatını kaybeden E.C'nin cenazesi, Demircisopran köyünde toprağa verilmişti.

        Anadolu Ajansı, DHA ve İHA tarafından geçilen tüm Bolu haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Bolu Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

