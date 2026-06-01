Bolu'da asayiş
Bolu'da son bir haftada yaşanan asayiş olaylarında yakalanan şüphelilerden 4'ü tutuklandı.
Bolu'da son bir haftada yaşanan asayiş olaylarında yakalanan şüphelilerden 4'ü tutuklandı.
Valiliğin NSosyal hesabından yapılan paylaşıma göre, 25-31 Mayıs'ta İl Emniyet Müdürlüğü ve İl Jandarma Komutanlığı ekiplerince denetim ile operasyonlar düzenlendi.
Bu kapsamda 169 asayiş olaydan 109'unun failleri yakalanırken, 4 şüpheli de tutuklandı.
Ayrıca haklarında yakalama kararı bulunması nedeniyle gözaltına alınan 13 kişiden 2'si çıkarıldıkları adli makamlarca cezaevine gönderildi.
Narkotik suçlarla mücadele kapsamında ise yapılan 2 operasyonda yakalanan 3 şüpheliden 2'si tutuklandı.
Göçmen kaçakçılığı ve insan ticareti suçlarının önlenmesi amacıyla yapılan çalışmalarda da 4 yabancı uyruklu hakkında işlem yapıldı.
Anadolu Ajansı, DHA ve İHA tarafından geçilen tüm Bolu haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Bolu Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.