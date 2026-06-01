Bolu'da asayiş

Bolu'da son bir haftada yaşanan asayiş olaylarında yakalanan şüphelilerden 4'ü tutuklandı.



Valiliğin NSosyal hesabından yapılan paylaşıma göre, 25-31 Mayıs'ta İl Emniyet Müdürlüğü ve İl Jandarma Komutanlığı ekiplerince denetim ile operasyonlar düzenlendi.



Bu kapsamda 169 asayiş olaydan 109'unun failleri yakalanırken, 4 şüpheli de tutuklandı.



Ayrıca haklarında yakalama kararı bulunması nedeniyle gözaltına alınan 13 kişiden 2'si çıkarıldıkları adli makamlarca cezaevine gönderildi.



Narkotik suçlarla mücadele kapsamında ise yapılan 2 operasyonda yakalanan 3 şüpheliden 2'si tutuklandı.



Göçmen kaçakçılığı ve insan ticareti suçlarının önlenmesi amacıyla yapılan çalışmalarda da 4 yabancı uyruklu hakkında işlem yapıldı.

