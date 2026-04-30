Bolu'da Kafkas burunlu engereği görüldü

Bolu'da, Dünya Doğayı Koruma Birliğinin (IUCN) Tehdit Altındaki Türler Kırmızı Listesi'nde tehlikeye yakın kategorisinde bulunan Kafkas burunlu engerek yılanı görüntülendi.



Bolu Orman İşletme Müdürlüğü sorumluluk sahasında yürütülen üretim faaliyetleri sırasında orman üretim işçileri tarafından istiflenmiş orman emvali arasında engerek yılanı bulundu.



Yılanı bir süre inceleyen orman işçileri, cep telefonu kamerasıyla fotoğrafını ve videosunu çekti.



Görüntüleri inceleyen Orman Bölge Müdürlüğü yetkilileri, yılanın Kafkas burunlu engereği olduğunu belirledi.



Türkiye'nin kuzey kesimlerinde karşılaşılan Kafkas burunlu engereğinin, Türkiye'nin en zehirli endemik yılan türlerinden olduğu belirtildi.

