Bolu'da "nitelikli dolandırıcılık" suçundan tutuklanan Belediye Başkan Yardımcısı Leyla Beykoz ve Belediye Meclis Üyesi Aydan Özdemir tahliye edildi.



Bolu Cumhuriyet Başsavcılığınca yürütülen belediyeye yönelik "irtikap" soruşturması kapsamında "nitelikli dolandırıcılık" suçlamasıyla tutuklanan Beykoz ve Özdemir'in avukatları karara itiraz etti.



İtirazları değerlendiren Bolu 2. Asliye Ceza Mahkemesi ve 3. Asliye Ceza Mahkemesi, zanlıların adli kontrol tedbiriyle tahliye edilmelerini kararlaştırdı.



Bunun üzerine sağlık sorunları bulunduğu belirtilen Beykoz'un 11 Mayıs'ta "konutu terk etmeme" kararıyla serbest bırakıldığı, Özdemir'in ise 13 Mayıs'ta adli kontrol şartıyla salıverildiği öğrenildi.



- Süreç ve iddianame



Bolu Cumhuriyet Başsavcılığınca Bolu Belediyesine yönelik 28 Şubat'ta başlatılan "irtikap" soruşturması kapsamında 19 şüpheli farklı tarihlerde gözaltına alınmıştı.



Şüphelilerden Belediye Başkanlığı görevinden uzaklaştırılan Tanju Özcan, belediye başkan yardımcıları Süleyman Can ve Leyla Beykoz, Belediye Meclisi üyeleri Cihan Tutal ve Aydan Özdemir, Bolu Belediyesi Mali Hizmetler Müdürü Naim Ayhan ve BolSev Yönetim Kurulu Başkanı Sarıyıldız tutuklanmıştı.



Soruşturma kapsamında Bolu Belediyesinde, şüphelilerin ev, iş yeri ve araçlarında arama yapılmış, telefonlar ile bazı belge ve materyallere el konulmuştu.



Bolu Cumhuriyet Başsavcılığınca hazırlanan ve Bolu 3. Ağır Ceza Mahkemesine gönderilen, Hazine ve Maliye Bakanlığı, Vakıflar Genel Müdürlüğü ile İçişleri Bakanlığının müşteki kurumlar olarak yer aldığı 178 sayfalık iddianamede, tutuklu Özcan'ın "icbar suretiyle irtikap ve irtikaba teşebbüs", "nitelikli dolandırıcılık", "rüşvet" ve "5072 sayılı Vakıf ve Dernekler Kanunu'na muhalefet" suçlarından, diğer 18 şüphelinin de çeşitli suçlardan cezalandırılması isteniyor.



İddianamede, Tanju Özcan'ın her bir mağdura yönelik eylemi nedeniyle 6 kez "icbar suretiyle irtikap", 3 kez "irtikaba teşebbüs", 34 kez "nitelikli dolandırıcılık" ve 1 kez "rüşvet" suçlarından toplam 90 yıl 3 aydan 263 yıl 6 aya kadar hapisle cezalandırılması talep ediliyor.



Şüpheli Süleyman Can'ın 5 kez "icbar suretiyle irtikap", 2 kez "irtikaba teşebbüs" suçundan toplam 27 yıl 6 aydan 64 yıla kadar, Ali Sarıyıldız'ın ise 6 kez "irtikap suçuna yardım", 3 kez "irtikap suçuna yardıma teşebbüs" ve 34 kez "nitelikli dolandırıcılık" suçlarından toplam 72 yıl 7 ay 15 günden 218 yıl 9 aya kadar hapis cezasına mahkum edilmesi talebinde bulunuluyor.



İddianamede, diğer şüphelilerin de bu suçlardan değişen sürelerde hapsi talep ediliyor.

