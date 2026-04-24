Bolu'dan kısa kısa

Bolu'nun Göynük ilçesine bağlı Bayındır köyü yolunda sağanak sonrası meydana gelen heyelan nedeniyle kapanan yol ulaşıma açıldı. Göynük İlçe Özel İdaresi ekipleri, dün kapanan yolun yeniden ulaşıma açılması için çalışma yürüttü. Çalışmalarla yol üzerindeki toprak ve moloz temizlenerek ulaşım güvenli hale getirildi. Çalışmaların tamamlanmasının ardından yol yeniden ulaşıma açıldı. - Göynük'te yangın sahasında yetişen kuzugöbeği mantarları toplandı Bolu'nun Göynük ilçesinde orman yangını alanında kuzugöbeği mantarları vatandaşlar tarafından toplandı. İlçede geçen haftalarda etkili olan yağışın ardından 2024 yılında çıkan yangında zarar gören ormanlık alanlarda mantarlar olgunlaştı. Çevre köylerde yaşayanlar alana gelerek mantarları topladı. Yetkililer, doğadan toplanan mantarların tür ayrımına dikkat edilmesi gerektiğini belirterek, zehirli türlerle karıştırılmaması konusunda uyarıda bulundu.

