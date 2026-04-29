        Bolu'dan kısa kısa

        Bolu'dan kısa kısa

        Mengen Kaymakamı Sercan Yıldız, köy yollarında yapılan çalışmalarını inceledi.

        Giriş: 29.04.2026 - 13:53 Güncelleme:
        Bolu'dan kısa kısa

        Mengen Kaymakamı Sercan Yıldız, köy yollarında yapılan çalışmalarını inceledi.


        Yıldız ve beraberindekiler, Aktepe köyü yolunda yapılacak 2,75 kilometrelik sıcak asfalt çalışmalarını yerinde takip etti.

        Yetkililerden bilgi alan Yıldız, asfalt çalışmasının tamamlanmasıyla yolun daha güvenli ve konforlu hale getirilmesinin hedeflendiği belirtti.

        - Mengen Köylere Hizmet Götürme Birliği'nin Olağan Meclis Toplantısı yapıldı

        Mengen İlçe Müftülüğü toplantı salonunda gerçekleştirilen toplantıya Kaymakam Yıldız başkanlık etti.

        İl Genel Meclisi üyeleri Mustafa Nuri Gürsoy ve İlyas Maraba, kurum amirleri ile köy muhtarlarının katıldığı toplantıda Hacıahmetler köyü Muhtarı Ali Yiğit ile Kayışlar köyü Muhtarı İrfan Yıldırım encümen üyeliğine seçildi.

        Öte yandan Köylere Hizmet Götürme Birliği tüzük değişikliği teklifi ile diğer gündem maddeleri de görüşülerek oy birliğiyle kabul edildi.

        - Mudurnu'da orman zararlılarıyla mücadele çalışmaları devam ediyor

        Bolu Orman Bölge Müdürlüğü'nden yapılan açıklamada, Mudurnu Orman İşletme Müdürlüğü sorumluluk alanı içerisinde bulunan ormanlık alanlarda, orman sağlığı açısından tehdit oluşturan 12 dişli çam kabuk böceğinin (Ips sexdendatus) popülasyonunun kontrol altına alınması amacıyla çalışma yapıldığı belirtildi.

        Açıklamada, çalışmalar kapsamında 2026 ilkbahar dönemi içerisinde biyoteknik mücadele yöntemlerinde olan "Feromon Tuzağı Asılması" yönteminin uygulandığı belirtilerek, aynı zamanda ormanlara zarar veren böceklere karşı biyolojik mücadele çerçevesinde kuş yuvalarının ormanlara asıldığı aktarıldı.

        Anadolu Ajansı, DHA ve İHA tarafından geçilen tüm Bolu haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Bolu Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

        Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan açıklamalar
        Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan açıklamalar
        Gürlek: Altaş'ın iadesini bekliyoruz
        Gürlek: Altaş'ın iadesini bekliyoruz
        Kadın avukatı öldürmüştü! Cinayetin ayrıntıları çıktı!
        Kadın avukatı öldürmüştü! Cinayetin ayrıntıları çıktı!
        Bakan Işıkhan'dan bayram ikramiyesi açıklaması
        Bakan Işıkhan'dan bayram ikramiyesi açıklaması
        İstanbul Havalimanı'nda 4. ana pist bu yıl devreye alınacak
        İstanbul Havalimanı'nda 4. ana pist bu yıl devreye alınacak
        Hastane personeli neden serbest kaldı?
        Hastane personeli neden serbest kaldı?
        Çok konuşulacak kira pazarlığı!
        Çok konuşulacak kira pazarlığı!
        Trump'tan İran'a: Yakında akıllanmaları gerek
        Trump'tan İran'a: Yakında akıllanmaları gerek
        "Libya'da enteresan şeyler duyacaksınız"
        "Libya'da enteresan şeyler duyacaksınız"
        "Türkiye'nin kritik minerallerde potansiyeli muazzam"
        "Türkiye'nin kritik minerallerde potansiyeli muazzam"
        F.Bahçe'de başkan adayları netleşiyor!
        F.Bahçe'de başkan adayları netleşiyor!
        Fed kararı öncesi altın fiyatları düşüşte
        Fed kararı öncesi altın fiyatları düşüşte
        Forvete 'yerli' hamlesi!
        Forvete 'yerli' hamlesi!
        BAE, Körfez'den neden koptu?
        BAE, Körfez'den neden koptu?
        Yasin Kol'un derbi notu belli oldu!
        Yasin Kol'un derbi notu belli oldu!
        300 parçaya ayrılmış! Caminin duvar boşluğunda bulundu
        300 parçaya ayrılmış! Caminin duvar boşluğunda bulundu
        Kral'dan Trump'a 'Fransızca' şakası
        Kral'dan Trump'a 'Fransızca' şakası
        Gonca Vuslateri'den bakıcı isyanı
        Gonca Vuslateri'den bakıcı isyanı
        "Kendime araba aldım"
        "Kendime araba aldım"
        Dünyanın en iyi şehirleri belli oldu
        Dünyanın en iyi şehirleri belli oldu

