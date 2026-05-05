Burdur'da çıkan yangında bir kişi yaralandı

Burdur'da evde çıkan yangında yaralanan ev sahibi hastaneye kaldırıldı. Mehmet Akif Ersoy Mahallesi 151 Sokak'ta Fadime Y'ye ait evde henüz bilinmeyen nedenle yangın çıktı. İhbar üzerine bölgeye 112 Acil Sağlık, polis ve itfaiye ekipleri sevk edildi. Ekiplerin müdahalesiyle yangın söndürüldü. Yangında yaralanan Fadime Y. sağlık ekibince Burdur Devlet Hastanesine kaldırıldı. Evde bulunan kedi ise itfaiye ekibince kurtarıldı.

Anadolu Ajansı, DHA ve İHA tarafından geçilen tüm Burdur haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Burdur Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.