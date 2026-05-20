Burdur'da çıkan yangında müstakil ev kullanılamaz hale geldi
Burdur'da müstakil evde çıkan yangın, hasara neden oldu.
Giriş: 20.05.2026 - 20:13
Menderes Mahallesi 2. Küme Evlerinde Ali K.'ya ait müstakil evin ikinci katında henüz bilinmeyen nedenle yangın çıktı.
İhbar üzerine yangın yerine polis ve itfaiye ekipleri sevk edildi.
İtfaiye ekiplerinin müdahalesiyle söndürülen yangında ev kullanılamaz hale geldi.
