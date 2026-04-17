Burdur'da "Lezzetin Güneşle Muhafazası" söyleşisi yapıldı

Burdur Mehmet Akif Ersoy Üniversitesi'nde "Lezzetin Güneşle Muhafazası" konulu söyleşi yapıldı.



Üniversiteden yapılan açıklamaya göre, MAKÜ Bilim İletişimi Koordinatörlüğü tarafından bilimi toplumla buluşturmak amacıyla hayata geçirilen "Bilim Kafe" etkinlikleri devam ediyor.



Öğretim Görevlisi Dr. Damla Bayana Sönmez geleneksel gıda kurutma yöntemlerinin bilimsel temellerini Büğdüz Köyü'nde kadınlara anlattı.



Kadınların deneyimlerini paylaştığı etkinlikte, nesilden nesile aktarılan geleneksel gıda kurutma yöntemlerinin arkasındaki bilimsel gerçekler konuşuldu.



Sönmez, Anadolu kadınının mutfakta uyguladığı pratiklerin aslında ileri düzey bilimsel temellere dayandığını vurguladı.



Uygulamalı deneylerin de yer aldığı söyleşide, nane ve kekik gibi ürünlerin doğrudan güneşte değil, gölgede kurutulmasının bitkideki uçucu yağların ve klorofilin korunmasındaki önemi gibi bilgiler aktarıldı.



Tarım ve Orman Bakanlığı, TKDK ve KOSGEB'in kadın girişimcilere yönelik sunduğu makine ve teçhizat hibe destekleri hakkında bilgilendirmeler yapıldı.



Programda, sadece geleneksel ürünlerin değil, modern pazarın talep ettiği sağlıklı sebze/meyve cipsleri, bitki çayları için özel süslemeler ve sıfır atıkla üretilen sebze tozları gibi yeni nesil katma değerli ürün alternatifleri de tanıtıldı.







