Burdur'da mayıs ayında kar etkili oldu
Burdur'un yüksek kesimlerinde mayıs ayında kar yağdı.
Giriş: 03.05.2026 - 19:28
Ağlasun ilçesi ile Çatakbeli mevkisinde etkili olan kar, bölgeyi kısa sürede beyaza bürüdü.
Burdur-Antalya kara yolunun Çubukbeli ve Dağbeli mevkilerinde ise kar ve dolu etkili oldu.
Ekipler, yolun ulaşıma kapanmaması için çalışmalarını sürdürdü.
Öte yandan, yüksek kesimlerde bulunan köylerde de kar görüldü.
