        Burdur'da mayıs ayında kar etkili oldu

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 03.05.2026 - 19:28 Güncelleme:
        Ağlasun ilçesi ile Çatakbeli mevkisinde etkili olan kar, bölgeyi kısa sürede beyaza bürüdü.

        Burdur-Antalya kara yolunun Çubukbeli ve Dağbeli mevkilerinde ise kar ve dolu etkili oldu.

        Ekipler, yolun ulaşıma kapanmaması için çalışmalarını sürdürdü.

        Öte yandan, yüksek kesimlerde bulunan köylerde de kar görüldü.

        Anadolu Ajansı, DHA ve İHA tarafından geçilen tüm Burdur haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Burdur Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

