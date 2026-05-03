Burdur'da mayıs ayında kar etkili oldu

Burdur'un yüksek kesimlerinde mayıs ayında kar yağdı.



Ağlasun ilçesi ile Çatakbeli mevkisinde etkili olan kar, bölgeyi kısa sürede beyaza bürüdü.



Burdur-Antalya kara yolunun Çubukbeli ve Dağbeli mevkilerinde ise kar ve dolu etkili oldu.



Ekipler, yolun ulaşıma kapanmaması için çalışmalarını sürdürdü.



Öte yandan, yüksek kesimlerde bulunan köylerde de kar görüldü.

