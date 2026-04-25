        Bursa Haberleri BİSİAD, kuruluşunun 30'uncu yılında stratejik konulara odaklanacak

        Bilişim Sektörü İş Adamları ve Profesyonelleri Derneği (BİSİAD), kuruluşunun 30'uncu yılında stratejik konulara odaklanacak.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 25.04.2026 - 17:22 Güncelleme:
        BİSİAD Başkanı İdris Doğrul, 30'uncu kuruluş yıldönümü kutlamaları öncesinde Değirmen Park Sosyal Tesisleri'nde toplantı düzenledi.

        Toplantıya, MARSİFED Başkanı Osman Akın, GESİAD Başkanı Tolga Papatya, TÜMKAD Kurucu Başkanı Ülfet Öztürk’ün yanı sıra çok sayıda BİSİAD üyesi katıldı.

        Doğrul, yaptığı konuşmada, BİSİAD'ın bu yıl 30'uncu kuruluş yıl dönümünü kutlayacağını da hatırlatarak, bu anlamlı dönüm noktası kapsamında yıl boyunca çeşitli etkinlik, organizasyon ve özel projelerin hayata geçirileceğini belirtti.

        İdris Doğrul, sektör paydaşlarını bir araya getirecek buluşmalar, tematik etkinlikler ve kamuoyuna değer katacak çalışmalarla BİSİAD'ın 30 yıllık birikimini daha görünür kılmayı hedeflediklerini ifade etti.

        Sektörün geleceği için kurumlarla yaptıkları işbirliklerinin önemine değinen Doğrul, şunları kaydetti:

        "Bugüne kadar dijitalleşme ve ekonomi başta olmak üzere pek çok platformda yer aldık. Kurumların da bizimle hareket etmesinden hep gurur duyduk. Görüyoruz ki sektörümüzün dinamikleri artık yeni dönemde çok farklı boyuta geçmeye başladı. Bu boyut derneğimizin kurumlarla yaptığı işbirliklerinin daha güçlü olmasını açıkça ortaya koyuyor."

        Bursa Uludağ Üniversitesi (BUÜ) ile yaptıkları çalışmalara değinen Doğrul, şöyle devam etti:

        "Üye aidatlarımızın çok doğru yerlere harcandığına eminiz. Bizim için eğitime destek vermek sadece söyleşilere katılmak değil, herkesin kazançlı çıkacağı projelere imza atmak. Bu misyonla BUÜ'de yapay zeka ile alakalı kurduğumuz dil laboratuvarı çalışmalarımızdan sadece biri. Akademik kadro ile alakalı da müfredatın güncel halde tutulması hususunda üye arkadaşlarımız stratejik çalışmaların hepsinde yer aldı. Üniversiteyle ortak akıl çerçevesinde istişarelerimiz devam ediyor."

        - 7,2 milyon lira bütçeli AB projesine imza koydu

        BİSİAD Başkanı Doğrul, Bursa İl Milli Eğitim Müdürlüğü ile Avrupa Birliği projesi yürüttüklerini belirterek, "Dijital yetenekleri artırmayı hedefliyoruz. Sabancı Üniversitesi yürütücülüğünde 10'u yurt dışından olmak üzere 15 kurumla işbirliği halindeyiz. Bu çerçevede 7,2 milyon liralık bir bütçenin projesine imza attık. Projenin yürütücülüğünde ana unsur biziz. Projenin sonuçlanmasını heyecanla bekliyoruz." ifadelerini kullandı.

        Anadolu Ajansı, DHA ve İHA tarafından geçilen tüm Bursa haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Bursa Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

