Bursa'da "Cesaret Ana ve Çocukları" oyunu sahnelendi
Kültür ve Turizm Bakanlığı bünyesinde Devlet Tiyatroları Genel Müdürlüğünce düzenlenen Bursa 13. Uluslararası Balkan Ülkeleri Tiyatro Festivali kapsamında Sırbistan'dan "Cesaret Ana ve Çocukları" oyunu sahnelendi.
Bursa Devlet Tiyatrosu Ahmet Vefik Paşa Sahnesi'nde, Bertolt Brecht tarafından kaleme alınan oyunu Dejan Projkovski yönetti.
Emina Elor, Dina Dedovity Tomity, Daniel Toth, Csaba Bence Kömüves, Zoltan Sirmer, Robert Ozsvar, Arpad Meszaros ve Istvan Körösi gibi isimler oyunda sahne aldı.
Oyuncu kadrosu ve yönetmen, Bursalı sanatseverler tarafından uzun süre alkışlandı.
