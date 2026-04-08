Canlı
Habertürk
Habertürk
    Takipde Kalın!
      Günlük gelişmeleri takip edebilmek için habertürk uygulamasını indirin
        Gündem
        Ekonomi
        Dünya
        Spor
        Magazin
        Kadın
        Sağlık
        Yazılar
        Teknoloji
        Gastro
        Video
        Stil
        Resmi İlanlar
        Haberler Yerel Haberler Bursa Haberleri Haberleri

        Bursa'da "Cesaret Ana ve Çocukları" oyunu sahnelendi

        Kültür ve Turizm Bakanlığı bünyesinde Devlet Tiyatroları Genel Müdürlüğünce düzenlenen Bursa 13. Uluslararası Balkan Ülkeleri Tiyatro Festivali kapsamında Sırbistan'dan "Cesaret Ana ve Çocukları" oyunu sahnelendi.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 08.04.2026 - 00:51 Güncelleme:
        ABONE OL
        ABONE OL
        Bursa Devlet Tiyatrosu Ahmet Vefik Paşa Sahnesi'nde, Bertolt Brecht tarafından kaleme alınan oyunu Dejan Projkovski yönetti.

        Emina Elor, Dina Dedovity Tomity, Daniel Toth, Csaba Bence Kömüves, Zoltan Sirmer, Robert Ozsvar, Arpad Meszaros ve Istvan Körösi gibi isimler oyunda sahne aldı.

        Oyuncu kadrosu ve yönetmen, Bursalı sanatseverler tarafından uzun süre alkışlandı.

        Anadolu Ajansı, DHA ve İHA tarafından geçilen tüm Bursa haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Bursa Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

        Günün Önemli Manşetleri
