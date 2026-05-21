Bursa'da "Güncel Aile Sorunları Çalıştayı" gerçekleştirildi

Bursa'da, Bursa Aile Platformu öncülüğünde 2026-2035 "Aile ve Nüfus On Yılı" vizyonu kapsamında toplumun temel yapı taşı olan aile kurumunun karşı karşıya kaldığı güncel sorunları çok boyutlu bir bakış açısıyla ele almak amacıyla "Güncel Aile Sorunları Çalıştayı" düzenlendi.



Merinos Atatürk Kongre Merkezi Yıldırım Bayezid Salonu'nda düzenlenen çalıştay, saygı duruşunda bulunulması ve İstiklal Marşı'nın okunmasıyla başladı.



Programın açılışında konuşan Bursa Vali Yardımcısı Mustafa Güney, tüm dünyada aile problemlerinin ortaya çıktığını ve bu alanda çalışmalar yapıldığını söyledi.



Çalıştayın hayırlara vesile olmasını dileyen Güney, organizasyonda emeği geçenlere teşekkür etti.



Aile ve Sosyal Hizmetler İl Müdürü Faruk Uysal da Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan tarafından ilan edilen "2026-2035 Aile ve Nüfus On Yılı"nın, Türk milletinin geleceğine yönelik güçlü bir iradenin, kararlı bir vizyonun ve medeniyet perspektifinin göstergesi olduğunu dile getirdi.



Aileyle köklenen, nüfusla güçlenen, istikbale yükselen Türkiye anlayışının, medeniyet tasavvurunun, kültürel devamlılığının ve insan merkezli kalkınma yaklaşımının önemli bir ifadesi olduğunu belirten Uysal, "Bugün aile kurumu, yalnızca bireysel hayatın değil, toplumsal dayanıklılığın, kültürel sürekliliğin ve sosyal istikrarın da merkezinde yer almaktadır. Ancak içinde bulunduğumuz çağ, aileyi çok yönlü sınamalarla karşı karşıya bırakmaktadır." dedi.





Uysal, dijitalleşmenin hız kazanması, bireyselleşme eğilimlerinin artması, sosyal ilişkilerini zayıflaması, evlilik yaşının yükselmesi, doğurganlık oranlarının düşmesi, kuşaklar arası iletişim sorunları, dijital bağımlılık, yalnızlaşma ve sosyal destek mekanizmalarının zayıflaması gibi hususların artık yalnızca sosyolojik değil, aynı zamanda stratejik bir mesele haline geldiğini vurgulayarak, şunları kaydetti:



"Tam da bu nedenle aile meselesine, milli güvenlikten kalkınmaya, kültürel devamlılıktan toplumsal huzura kadar geniş bir perspektiften bakmak durumundayız. Bakanımız Sayın Mahinur Özdemir Göktaş'ın ifade ettiği üzere, bugün asıl mesele değişimi durdurmak değil, değişimin yönünü aile lehine çevirebilmektir. Bu noktada akademik dünyanın katkısı son derece kıymetlidir çünkü aileye ilişkin sorunların sağlıklı biçimde analiz edilmesi, veri temelli çalışmaların, bilimsel araştırmaların ve sahadan elde edilen tecrübelerin birlikte değerlendirilmesini, gerekli kılmaktadır."



Bursa Aile Platformu ve gönüllü kuruluşları temsilen konuşan Murat Eryağan da çalıştayın hazırlanmasının arkasında çok büyük emek olduğunu ifade etti.



Emeklerin sonucu olarak çalıştayın sonuç raporunu yetkililere iletmek istediklerini aktaran Eryağan, "Ailemizle odamızda yanan ampulün enerjisini biz mutluluğumuzdan alıyoruz. Bu ampulü yakan aslında enerji, elektrik değildir. Mutluluktur, huzurdur ve ailenin İslam'la olan bağıdır. Ona iman ediyoruz. Önce ahlak ve maneviyat olmadan bu işin olamayacağını, fabrika ayarlarımıza dönmemiz gerektiğini hepimiz biliyoruz." ifadesini kullandı.



Çalıştayın koordinatörü Dr. Yasin Kuruçay da aileyi merkeze alan küresel bir saldırıyla karşı karşıya kalındığını dile getirdi.



Kuruçay, çalıştayın, bundan sonra yapacakları çalışmalara altyapı oluşturacağını belirterek, şöyle konuştu:



"Bursa Aile Platformu olarak kendi aramızda istişarelerde bulunduk. Yetkililerimizle, amirlerimizle, arkadaşlarımızla, sivil toplum kuruluşlarıyla, akademisyenlerle bir araya geldik. Katkı sunan katılımcılarımıza, yetkililerimize, amirlerimize teşekkür ediyorum. Çalıştayın ülkemize, insanlığa, İslam dünyasına hayırlar getirmesini, katkı sağlamasını niyaz ediyorum"



Gün boyu devam edecek çalıştayda, aile yapısının korunması, toplumsal değerlerin güçlendirilmesi ve sahada karşılaşılan sorunlar ve ihtiyaçlara yönelik çözüm önerileri alanında uzman akademisyenler, kurum temsilcileri ile sivil toplum kuruluşlarının katılımıyla değerlendirilecek.

