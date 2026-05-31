Bursa'da hafif ticari araçla çarpışan motosikletin sürücüsü ağır yaralandı

Bursa'nın Orhangazi ilçesinde hafif ticari araçla çarpışan motosikletin sürücüsü ağır yaralandı. Ahmet N. (70) idaresindeki 51 AAL 380 plakalı hafif ticari araç, Gölyaka Sahil Yolu'nda Mehmet K. (31) yönetimindeki 16 CAF 809 plakalı motosikletle çarpıştı. Çarpışmanın etkisiyle yol kenarındaki zeytinlik alana savrulan motosikletin sürücüsü ağır yaralandı. İhbar üzerine olay yerine jandarma ve sağlık ekipleri sevk edildi. Sağlık ekiplerince ilk müdahalesi olay yerinde yapılan yaralı Mehmet K, ambulansla Gemlik Devlet Hastanesine sevk edildi.

Anadolu Ajansı, DHA ve İHA tarafından geçilen tüm Bursa haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Bursa Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.