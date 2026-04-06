Bursa'da kaçak diş kliniği mühürlendi
Bursa'nın Osmangazi ilçesinde faaliyet gösteren kaçak diş kliniği mühürlendi.
Bursa'nın Osmangazi ilçesinde faaliyet gösteren kaçak diş kliniği mühürlendi.
Osmangazi İlçe Emniyet Müdürlüğüne bağlı Suç Önleme ve Soruşturma Büro Amirliği ekipleri, Bahar Mahallesi Dr. Sadık Ahmet Caddesi'nde kaçak diş kliniği olduğu ihbarı üzerine çalışma başlattı.
İş yerine giden ekipler, C.T'nin diş hekimliği yetkisi bulunmadan ruhsatsız iş yerinde çalıştığını ve diplomasız hekimlik ve basit yaralama gibi 3 ayrı suçtan arandığını belirledi.
C.T. ekiplerce gözaltına alındı.
Sağlıksız ortamda faaliyet gösteren klinik mühürlenerek çok sayıda malzemeye el konuldu.
Anadolu Ajansı, DHA ve İHA tarafından geçilen tüm Bursa haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Bursa Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.