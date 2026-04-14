Canlı
Habertürk
Habertürk
    Takipde Kalın!
      Günlük gelişmeleri takip edebilmek için habertürk uygulamasını indirin
        Gündem
        Ekonomi
        Dünya
        Spor
        Magazin
        Kadın
        Sağlık
        Yazılar
        Teknoloji
        Gastro
        Video
        Stil
        Resmi İlanlar
        Haberler Yerel Haberler Bursa Haberleri Bursa'da içme suyu barajlarının doluluk oranı yüzde 100'e yaklaştı

        Bursa'da içme suyu barajlarının doluluk oranı yüzde 100'e yaklaştı

        Bursa'nın içme suyu ihtiyacının büyük bir bölümünü karşılayan Nilüfer ve Doğancı barajlarındaki ortalama doluluk oranı yüzde 96,4 olarak ölçüldü.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 14.04.2026 - 12:22 Güncelleme:
        ABONE OL
        ABONE OL
        Bursa'da içme suyu barajlarının doluluk oranı yüzde 100'e yaklaştı

        Bursa'nın içme suyu ihtiyacının büyük bir bölümünü karşılayan Nilüfer ve Doğancı barajlarındaki ortalama doluluk oranı yüzde 96,4 olarak ölçüldü.

        Yıldırım, Nilüfer, Osmangazi, Gürsu ve Kestel ilçeleri ile Mudanya ilçesinin bir kısmının içme suyu ihtiyacını karşılayan 60 milyon metreküp kapasiteli Nilüfer ve 125 milyon metreküp kapasiteli Doğancı barajları​​​​​​​, kurak geçen yaz mevsiminin ardından özellikle bu kış etkili olan yağışlarla yeniden canlandı.

        Geçen yılın ekim ayında doluluk oranı yüzde 1'in altına düşen, şebekeye su aktarımının yapılamadığı ve bir süre 12'şer saatlik planlı su kesintilerinin uygulandığı kentteki iki baraj, Uludağ'dan gelen kar suları ve bölgede etkili olan yağışlarla besleniyor.

        Kente düşen son yağışlarla Doğancı ve Nilüfer barajlarındaki ortalama doluluk oranı yüzde 96,4 olarak ölçüldü.

        Tam kapasiteye ulaşan Doğancı Barajı'nın tahliye kapaklarının açıldığı görüldü.

        Anadolu Ajansı, DHA ve İHA tarafından geçilen tüm Bursa haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Bursa Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

