Bursa'da kaçak sigara operasyonunda 1 zanlı tutuklandı

Bursa'da kaçakçılık operasyonunda 4 milyon 158 bin tütün doldurulmuş makaron (filtreli sigara kağıdı) ele geçirildi.



İl Emniyet Müdürlüğü Kaçakçılık ve Organize Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü ekipleri, Bursa'ya yüksek miktarda tütün ürünleri sevkiyatı yapılacağı bilgisi üzerine çalışma başlattı.



Teknik ve fiziki takibin ardından A.Ö'nün kullandığı araç, Bursa-İstanbul Otoyolu'nda durduruldu.



Araçtaki aramalarda, 4 milyon 158 bin tütün doldurulmuş makaron ele geçirildi.



Gözaltına alınan A.Ö, emniyetteki işlemlerinin ardından sevk edildiği adliyede çıkarıldığı nöbetçi sulh ceza hakimliğince tutuklandı.

