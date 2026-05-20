        Bursa'da "Matematik Müzesi"nin açılışı yapıldı

        Bursa'da "Matematik Müzesi"nin açılışı yapıldı

        Bursa Uludağ Üniversitesi (BUÜ) Orhangazi Yeniköy Asil Çelik Meslek Yüksekokulu yerleşkesinde kurulan Orhangazi Matematik Müzesi'nin açılışı yapıldı.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 20.05.2026 - 16:59 Güncelleme:
        Bursa'da "Matematik Müzesi"nin açılışı yapıldı

        Bursa Uludağ Üniversitesi (BUÜ) Orhangazi Yeniköy Asil Çelik Meslek Yüksekokulu yerleşkesinde kurulan Orhangazi Matematik Müzesi'nin açılışı yapıldı.

        İlçedeki Orhangazi Ortaokulu'nda matematik öğretmeni olarak görev yapan Ersin Öztürk, kapsamlı bir matematik müzesi kurulması için yaklaşık 4 yıl materyal biriktirdi.

        Öztürk, öğrencilere matematiği dokunarak, hissederek ve somutlaştırarak sevdirmek amacıyla ilçede matematik müzesi kurmaya karar verdi.

        Çok sayıda meslektaşının desteğini alan Ersin Öztürk, Orhangazi Milli Eğitim Müdürlüğü, BUÜ Orhangazi Yeniköy Asil Çelik Meslek Yüksekokulu ve Orhangazi Belediyesi destekleriyle hayalindeki müzeyi gerçeğe dönüştürdü.

        Orhangazi Yeniköy Asil Çelik Meslek Yüksekokulu'nda "Orhangazi Matematik Müzesi" adıyla açılışı yapılan müzede çarpanlara ayırma, özdeşlikler, Galton kutusu, Klein şişesi, soyut matematik, topolojik düğümler, 19. yüzyılda dünyada bilinen çok popüler bulmacalar, oyunlar gibi çok sayıda materyal yer alıyor.

        Müzenin açılışında konuşan Ersin Öztürk, matematiğin soyut dünyasını somut eserlerle buluşturmayı amaçladıklarını söyledi.

        Matematiği ders olmaktan çıkarıp bir kültür, sanat ve keşif alanı olmasını amaçladıklarını belirten Öztürk, "Bugün bir hayalime kavuşmanın büyük sevinci içerisindeyim. Hayatımın en mutlu günlerinden birini yaşıyorum. Orhangazi Matematik Müzesi'nde 160 farklı başlık, 100'den fazla materyal, 65 poster, matematik tarihini anlatan materyaller, elektronik oyunlar, zeka soruları ve matematiksel bulmacalar bulunmaktadır. Müzenin açılışına destek veren başta Kaymakamımıza, Belediye Başkanımıza, İlçe Milli Eğitim Müdürümüze, Meslek Yüksekokulu Müdürümüze ve desteklerini esirgemeyen arkadaşlarıma teşekkür ederim." dedi.

        BUÜ Rektör Yardımcısı Prof. Dr. Cafer Çiftçi, böyle bir müzeye ev sahipliği yapmaktan mutluluk duyduklarını söyledi.

        Temel bilimlerin en önemli alanlarından birinin matematik olduğunu söyleyen Prof. Dr. Çiftçi, matematiğin sadece problem ve formülden ibaret olmadığını, düşünceyi zorlayan, analitik düşünmeyi zorlayan, problem çözmeyi teşvik eden en önemli alanlardan biri olduğunu belirtti.

        Hayatın her alanında matematiğin olduğunu dile getiren Çiftçi, "Öğrencilerimizin matematiğe önem vermelerini, değer vermelerini, tüm medeniyetlerin ve teknolojilerin ona çok şey borçlu olduğunu söylemek istiyorum. Müzenin açılışında emeği geçen Ersin öğretmenimize teşekkür ediyorum. Üniversite olarak açılıştan son derece memnunuz." ifadesini kullandı.

        Açılışa, Kaymakam Zafer Karamehmetoğlu, Orhangazi Belediye Başkanı Bekir Aydın, Orhangazi Yeniköy Asil Çelik Meslek Yüksekokulu Müdürü Doç. Dr. Şekip Esat Hayber'in yanı sıra çok sayıda davetli ve öğrenci katıldı.

        Protokol konuşmalarının ardından müzenin açılış kurdelesi kesildi, ardından davetliler müzede incelemelerde bulundu.

        Anadolu Ajansı, DHA ve İHA tarafından geçilen tüm Bursa haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Bursa Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

        Trump: Netanyahu ne istersem onu yapacak
        Meteorolojiden 11 ile "sarı" kodlu uyarı
        Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan açıklamalar
        Sanal kumar iddiası! Kolonyayla yaşlı kadını yaktı!
        Fransa'da Nestlé alarmı
        Kılıçdaroğlu'ndan "Arınma" çağrısı
        İstanbul'da dev final!
        Taşkına karşı köprü yıkılıyor! Jandarmadan megafonlarla uyarı!
        3 kişiyi öldürmüştü... Selektör katliamı kamerada!
        Tartıştığı kişiyi vurdu! Küfürleştiğini öldürdü!
        Trump'tan Küba'ya "yeni bir ilişki" teklifi
        "Allah ıslah etsin"
        360 milyonluk yasa dışı bahis ağı!
        Oksijen maskeli Veliaht Prenses
        Malatya'da korkutan deprem!
        Udinese'den Zaniolo ve transfer açıklaması!
        Türkiye'nin Mavi Bayrak'lı plaj sayısı 580'e yükseldi
        Sürpriz şampiyonların sezonu!
        "İçimin yağları eridi"
        Konutta reel düşüş devam ediyor
        Karacabey Belediyesi hayvan pazarı hizmete açıldı
        Bursa Kültür Turizm ve Tanıtma Birliği Başkanı Oktay Yılmaz güven tazeledi...
        Kendi fabrikasında asansör boşluğuna düşüp hayatını kaybetti
        Hafif ticari aracın anne ve çocuğunu altına alıp, sürüklediği kaza kamerada
        Kamyonet yayaların arasına daldı, o anlar kameraya yansıdı Kontrolden çıkan...
        8 metreden asansör boşluğuna düşen iş yeri sahibi öldü
