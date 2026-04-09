Bursa'da "Yalancının Mumu" oyunu sahnelendi

Kültür ve Turizm Bakanlığı bünyesinde Devlet Tiyatroları Genel Müdürlüğünce düzenlenen Bursa 13. Uluslararası Balkan Ülkeleri Tiyatro Festivali'nde Erzurum Devlet Tiyatrosu'nun "Yalancının Mumu" oyunu seyirciyle buluştu.



Barış Manço Kültür Merkezi Sahnesi'nde, Tuncay Yıldız tarafından kaleme alınan oyunu Levent Aras yönetti.



Abdullah Arif Atalay, Yılmaz Karakuzu, Ahmet Buğrahan Yanık, Ömer Menteşe, Gülendam Yılmaz, Feride Ceyda Alkaya ve Cemil Başdoğan gibi isimler oyunda sahne aldı.



Yönetmen ve oyuncular, Bursalı sanatseverler tarafından uzun süre alkışlandı.

