Bursa'da "Yalancının Mumu" oyunu sahnelendi
Kültür ve Turizm Bakanlığı bünyesinde Devlet Tiyatroları Genel Müdürlüğünce düzenlenen Bursa 13. Uluslararası Balkan Ülkeleri Tiyatro Festivali'nde Erzurum Devlet Tiyatrosu'nun "Yalancının Mumu" oyunu seyirciyle buluştu.
Kültür ve Turizm Bakanlığı bünyesinde Devlet Tiyatroları Genel Müdürlüğünce düzenlenen Bursa 13. Uluslararası Balkan Ülkeleri Tiyatro Festivali'nde Erzurum Devlet Tiyatrosu'nun "Yalancının Mumu" oyunu seyirciyle buluştu.
Barış Manço Kültür Merkezi Sahnesi'nde, Tuncay Yıldız tarafından kaleme alınan oyunu Levent Aras yönetti.
Abdullah Arif Atalay, Yılmaz Karakuzu, Ahmet Buğrahan Yanık, Ömer Menteşe, Gülendam Yılmaz, Feride Ceyda Alkaya ve Cemil Başdoğan gibi isimler oyunda sahne aldı.
Yönetmen ve oyuncular, Bursalı sanatseverler tarafından uzun süre alkışlandı.
Anadolu Ajansı, DHA ve İHA tarafından geçilen tüm Bursa haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Bursa Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.