Canlı
Habertürk
Habertürk
    Takipte Kalın!
      Günlük gelişmeleri takip edebilmek için habertürk uygulamasını indirin
        Gündem
        Ekonomi
        Dünya
        Spor
        Magazin
        Kadın
        Sağlık
        Yazılar
        Teknoloji
        Gastro
        Video
        Stil
        Resmi İlanlar
        Haberler Yerel Haberler Bursa Haberleri Bursaspor, sezona 12 milyon avro bütçe ayırdı

        Bursaspor, sezona 12 milyon avro bütçe ayırdı

        Trendyol 1. Lig'e yükselen Bursaspor'un kulüp başkanı Enes Çelik, yeni sezon için 12 milyon avroluk bütçe ayırdıklarını söyledi.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 06.05.2026 - 14:23 Güncelleme:
        ABONE OL
        ABONE OL
        Bursaspor, sezona 12 milyon avro bütçe ayırdı

        Trendyol 1. Lig'e yükselen Bursaspor'un kulüp başkanı Enes Çelik, yeni sezon için 12 milyon avroluk bütçe ayırdıklarını söyledi.

        Türkiye Spor Yazarları Derneği (TSYD) Bursa Şubesinin bir kafede düzenledği etkinliğe katılan Çelik, Nesine 2. Lig'de şampiyon olarak 1. Lige çıkmanın mutluluğunu yaşadıklarını dile getirdi.

        Çelik, Süper Lig hedefiyle yola devam ettiklerini belirterek 31 Mayıs'ta gerçekleştirecekleri mali genel kurul toplantısında verileri net ve anlaşılır biçimde açıklayacaklarını aktardı.

        Bursaspor taraftarının desteğine da değinen Çelik, "Bu şehirdeki kenetlenmenin, taraftarımızın her şeye verdiği büyük desteği en son fetih formasında gördünüz. Dün yine sordum. 2 bin forma daha satılmış. 1,5 günde 17 bini geçen bir forma sayısı şunu ifade ediyor. 2011'de biz şampiyon olduğumuz yıl 21 bin forma satmıştık. Neredeyse 2 günde bu forma sayısına ulaşacağız. 57 bin zaten satmıştık. Bizim en önemli amaçlarımızdan biri de sportif anlamdaki gelirlerimizle diğer yapacağımız projeler kulübe kar kalacak şekilde yolculuğumuzu devam ettirebilmek. Bu da çok önemli. Forma satışıyla, kombine satışıyla. Bu vesileyle yine taraftarlarımıza sözümüzü yerde bırakmadıkları için teşekkür ediyorum." diye konuştu.

        Çelik, yeni sezonda 5 yabancı ve 2 yerli oyuncuyu takıma katmayı planladıklarını dile getirerek şöyle devam etti:


        "Bu noktada 12 milyon avroluk bütçe çalışmamız var. Maaşlar, A takıma yapacağımız tüm harcamalar, bonservis harcamaları, maaş giderleri, 10-11 ay boyunca yapacağımız tüm giderler, kamp giderleri de dahil oluşturduğumuz bütçe bu. 'Geçer' diye herkes yorum yapıyor ama bunun altında olur diye düşünüyorum, inşallah. Devre arasında yaptığımız transferler aslında bu senenin de transferleriydi. O transferler olmasaydı belki bu kadar rahat çıkamayacaktık. Şu anda da belki 3 yerli değil, 6 yerli alacağız diyecektim size. Dolayısıyla rakiplerimize de bakınca sıfırdan kadrolar kuracaklar. Biz o noktada avantajlıyız."

        Yabancı bir transferin tamamlandığı bilgisini veren Çelik, 2 oyuncu için de sürecin tamamlanmak üzere olduğunu söyledi.

        Çelik, ana hedeflerinin 27 Haziran'daki ilk kampa takımı hazırlamak olduğunu sözlerine ekledi.


        TSYD Bursa Şubesi Başkanı Mehmet Ali Ekmekçi de Bursaspor'u ait olduğu Süper Lig'de görmek için sabırsızlandıklarını dile getirdi.

        Anadolu Ajansı, DHA ve İHA tarafından geçilen tüm Bursa haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Bursa Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

        Günün Önemli Manşetleri
        Axios: ABD ve İran anlaşmaya varmak üzere
        Axios: ABD ve İran anlaşmaya varmak üzere
        Aziz Yıldırım'dan adaylık açıklaması!
        Aziz Yıldırım'dan adaylık açıklaması!
        Petrolde sert düşüş
        Petrolde sert düşüş
        Borsa İstanbul'dan yeni rekor
        Borsa İstanbul'dan yeni rekor
        Icardı ve Galatasaray yol ayrımında!
        Icardı ve Galatasaray yol ayrımında!
        Komşusunun parmağını ısırıp koparttı!
        Komşusunun parmağını ısırıp koparttı!
        Boşanma başvurusu yapan enişteye 7 kurşun!
        Boşanma başvurusu yapan enişteye 7 kurşun!
        Azra 8, Selim 5 yaşındaydı... Fosfor sinir gazı tespit edildi!
        Azra 8, Selim 5 yaşındaydı... Fosfor sinir gazı tespit edildi!
        Biletleri 12 dakikada tükendi
        Biletleri 12 dakikada tükendi
        Eski bakanın kardeşi yaralı bulundu
        Eski bakanın kardeşi yaralı bulundu
        "Beşiktaş'ı terk edin!"
        "Beşiktaş'ı terk edin!"
        Dünyanın en kibar ülkeleri belli oldu
        Dünyanın en kibar ülkeleri belli oldu
        23 yaşındaydı, su deposu ölümü oldu!
        23 yaşındaydı, su deposu ölümü oldu!
        Buz sayesinde milyonlar kazandılar!
        Buz sayesinde milyonlar kazandılar!
        Köpek kavgasında baba ile oğlu tarafından döverek öldürüldü!
        Köpek kavgasında baba ile oğlu tarafından döverek öldürüldü!
        Şarkıcı Vahap Canbay'a 4 yıla kadar hapis istendi!
        Şarkıcı Vahap Canbay'a 4 yıla kadar hapis istendi!
        Sadece bazı insanların duyduğunu söylediği gizemli uğultu
        Sadece bazı insanların duyduğunu söylediği gizemli uğultu
        "Türklerden ilgimi çeken erkek yok"
        "Türklerden ilgimi çeken erkek yok"
        Fenerbahçe Beko, Final Four aşkına!
        Fenerbahçe Beko, Final Four aşkına!
        Böcek'in, oğlunun ve gelininin mal varlığına el konuldu
        Böcek'in, oğlunun ve gelininin mal varlığına el konuldu

        Benzer Haberler

        Bursaspor Başkanı Çelik: 1 yabancı oyuncu bitti, 2 oyuncu da bitme aşamasın...
        Bursaspor Başkanı Çelik: 1 yabancı oyuncu bitti, 2 oyuncu da bitme aşamasın...
        Enes Çelik: "Transferde önceliğimiz bonservissiz oyuncular" Bursaspor Başka...
        Enes Çelik: "Transferde önceliğimiz bonservissiz oyuncular" Bursaspor Başka...
        Bursa Kestel'de çocukların ekran bağımlılığına karşı sanat aşısı
        Bursa Kestel'de çocukların ekran bağımlılığına karşı sanat aşısı
        Jandarma personelinin, marketteki müşteriyi kalp masajıyla hayata bağladığı...
        Jandarma personelinin, marketteki müşteriyi kalp masajıyla hayata bağladığı...
        7 aylık hamileyken evden çıktı, sırra kadem bastı Kayıp eşinin değil, bebeğ...
        7 aylık hamileyken evden çıktı, sırra kadem bastı Kayıp eşinin değil, bebeğ...
        GES projelerinde doğru kapasite ile doğru yönetenler kazanacak
        GES projelerinde doğru kapasite ile doğru yönetenler kazanacak