Hentbol: Ardventure Erkekler Süper Lig play-off
Hentbol Ardventure Erkekler Süper Lig play-off etabı üçüncü haftasında Nilüfer Belediyespor, sahasında Trabzon Büyükşehir Belediyespor'u 44-35 yendi.
Giriş: 08.04.2026 - 20:52
Hentbol Ardventure Erkekler Süper Lig play-off etabı üçüncü haftasında Nilüfer Belediyespor, sahasında Trabzon Büyükşehir Belediyespor'u 44-35 yendi.
Ev sahibi ekip, Üçevler Spor Salonu'nda oynanan mücadelenin ilk yarısını 22-20 önde tamamladı.
Maçın ikinci yarısında da üstünlüğünü sürdüren Nilüfer Belediyespor, salondan 44-35 galip ayrıldı.
