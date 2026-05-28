MHP Genel Sekreteri Büyükataman, Bursa'da bayramlaşmada konuştu:

        MHP Genel Sekreteri İsmet Büyükataman, "Özellikle Hürmüz Boğazı'nda son zamanlarda yaşanan gelişmeler krizin boyutlarını daha net göstermiştir. Küresel enerji sistemi ciddi bir risk altındadır ve bu risk, sınır tanımadan tüm ülkeleri etkileyebilecek bir seviyeye ulaşmıştır. Tüm bu gelişmeler yaşanırken, Türkiye sahip olduğu istikrar, güvenlik ve kurumsal kapasitesiyle bölgesinde parlayan bir yıldız konumundadır." dedi.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 28.05.2026 - 16:13 Güncelleme:
        Büyükataman, Merinos Atatürk Kongre ve Kültür Merkezi Yıldırım Bayezid Salonu'nda partisinin il başkanlığınca düzenlenen bayramlaşma programında yaptığı konuşmada, kurban ibadetinin, manevi sorumluluğun bir icabı olduğu kadar, milli birliği güçlendiren ve Türk milletini aynı gönül paydasında buluşturan en mukaddes değerler arasında yer aldığını söyledi.

        Programa katılanlara MHP Genel Başkanı Devlet Bahçeli'nin selamlarını ve bayram tebriklerini ileten Büyükataman, MHP'nin, siyaset sahnesinde her zaman Türkiye'nin menfaatine olan adımlar attığını ve krizleri çözen hamleleriyle daima haklı çıktığını kaydetti.

        Büyükataman, MHP Genel Başkanı Devlet Bahçeli'nin 1 Ekim 2024'te Türkiye'nin terör belasından kurtulması için tarihin seyrini değiştiren bir adım attığını ve emperyalist hesapları bozduğunu dile getirerek, "Terörsüz Türkiye adımı bir devlet politikası olarak bu yüzyıla damga vurmuştur. Dünyanın ve bölgemizin derin krizlerden geçtiği böyle bir dönemde 'Terörsüz Türkiye' stratejisi, Siyonizmin kanlı planlarını bozmuştur. Bugün coğrafyamız savaş ve kriz içerisinde savrulurken şükürler olsun ki ülkemize tek bir kıvılcım dahi sıçramamıştır." ifadesini kullandı.

        Terörsüz Türkiye hedefinin ve iç siyasetin, menfaat kavgalarına sıkıştırılmaması gerektiğini vurgulayan Büyükataman, tüm siyasi partilerin "Her şeyden önce Türkiye" diyebilmesini ve önce ülke ile millet menfaatlerini düşünerek adım atmaları gerektiğini söyledi.

        Büyükataman, MHP'nin adının terör ile yan yana getirilemeyeceğini ve parti olarak dertlerinin birliği güçlendirerek müreffeh yarınlar sağlamak olduğunun altını çizerek, şöyle devam etti:

        "Terörsüz Türkiye teslimiyet, taviz, terörle pazarlık değildir. Terörsüz Türkiye doğru zamanda atılan doğru bir adım, tarihi önemde bir dönüm noktasıdır. Etnik ve mezhep kökenli fitnenin, emperyalizmin vekalet unsurlarının karşısında milli birliğimizin ve bin yıllık kardeşliğimizin sapasağlam duruşudur. Güvenlik mecburiyetiyle tüketilen kaynaklarımızı kalkınma seferberliğine dönüştürme fırsatıdır."

        - "Türkiye'nin karşı karşıya kaldığı tehditleri görmezden gelmemiz mümkün değil"

        Günümüzde dünyanın ve Türkiye'nin de içinde bulunduğu bölgenin son derece kaotik bir dönemden geçtiğini dile getiren Büyükataman, şunları kaydetti:

        "Milletlerin ve devletlerin geleceklerini yeniden tayin etmek zorunda kaldığı böyle bir dönemde Türkiye'nin karşı karşıya kaldığı tehditleri görmezden gelmemiz mümkün değildir. ABD-İsrail ve İran arasındaki süren gerginlik bölgenin huzurunu dinamitlemekte, İsrail direkt olarak bölgenin istikrarını hedef almaktadır. Özellikle Hürmüz Boğazı'nda son zamanlarda yaşanan gelişmeler krizin boyutlarını daha net göstermiştir. Küresel enerji sistemi ciddi bir risk altındadır ve bu risk, sınır tanımadan tüm ülkeleri etkileyebilecek bir seviyeye ulaşmıştır. Tüm bu gelişmeler yaşanırken, Türkiye sahip olduğu istikrar, güvenlik ve kurumsal kapasitesiyle bölgesinde parlayan bir yıldız konumundadır."

        Büyükataman, Türkiye'nin Cumhur İttifakı'nın vizyonuyla farklı kaynakları buluşturan, farklı güzergahları yöneten, kriz anlarında alternatif üretebilen ve gerektiğinde denge kurabilen bir güç haline geldiğini ifade ederek, 21'inci yüzyılın, Allah'ın izni, Türk milletinin desteği, Türk devletinin kararlılığıyla terör kamburundan kurtulmuş, enerji ve ticaret yollarının hakimi olmuş büyük Türkiye'nin yüzyılı olacağını sözlerine ekledi.

        MHP Bursa Milletvekili Fevzi Zırhlıoğlu, MHP İl Başkanı Muhammet Tekin ve Ülkü Ocakları Bursa İl Başkanı Nurtaç Usta'nın da konuşma yaptığı program, Kur'an-ı Kerim tilaveti ve bayramlaşma merasiminin ardından sona erdi.

        Anadolu Ajansı, DHA ve İHA tarafından geçilen tüm Bursa haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Bursa Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

