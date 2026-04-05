Canlı
Habertürk
Habertürk
    Takipde Kalın!
      Günlük gelişmeleri takip edebilmek için habertürk uygulamasını indirin
        Gündem
        Ekonomi
        Dünya
        Spor
        Magazin
        Kadın
        Sağlık
        Yazılar
        Teknoloji
        Gastro
        Video
        Stil
        Resmi İlanlar
        Haberler Yerel Haberler Bursa Haberleri Haberleri

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 05.04.2026 - 13:53 Güncelleme:
        ABONE OL
        ABONE OL
        Otomotiv endüstrisinin mart ayı ihracatı 3,3 milyar dolar oldu

        Türkiye otomotiv endüstrisi, mart ayında 3 milyar 293 milyon dolarlık ihracata imza attı.

        Uludağ Otomotiv Endüstrisi İhracatçıları Birliğinden (OİB) yapılan açıklamaya göre, Türkiye ihracatının lider sektörü olan otomotiv endüstrisinin mart dış satımı, geçen yılın aynı ayına kıyasla yüzde 6,3 düşüşle 3 milyar 293 milyon dolar oldu.

        Türkiye ihracatında birinci sıradaki yerini koruyan otomotiv sektörünün ülke ihracatından aldığı pay da yüzde 16,9 oldu. Bu yılın ocak-mart döneminde otomotiv endüstrisi ihracatı ise yüzde 4,3 artarak 9 milyar 896 milyon dolar oldu.

        Sektör ihracatında en büyük ürün grubu olan "tedarik endüstrisi"nin mart ayı ihracatı, geçen yılın aynı ayına göre seviyeyi koruyarak 1 milyar 318 milyon dolar olarak kayıtlara geçti.

        "Binek otomobiller" ihracatı martta yüzde 20 düşerek 909 milyon dolar, "eşya taşımaya mahsus motorlu taşıtlar" ihracatı yüzde 3,5 azalışla 553 milyon dolar, "otobüs-minibüs-midibüs" ihracatı yüzde 10 artışla 293 milyon dolar ve "çekiciler" ihracatı yüzde 5 artışla 178 milyon dolar oldu.

        OİB üzerinden ihracat kaydı yapılan ve "diğer" başlığı altında listelenen sektörlerin mart ayı ihracatı ise 42 milyon dolar olarak gerçekleşti.

        Mart ayında sektörün en büyük pazarı olan Almanya'ya ihracat yüzde 6 azalışla 525 milyon dolar olarak kayıtlara geçti.​​​​​​​ Fransa, yüzde 1 düşüş ve 456 milyon dolarlık ihracat rakamıyla ikinci büyük pazar olurken İtalya'ya ise geçen ay yüzde 8 artışla 306 milyon dolarlık ihracat yapıldı.

        Açıklamada görüşlerine yer verilen OİB Yönetim Kurulu Başkanı Baran Çelik, "Otomotiv endüstrisi olarak martta yaşadığımız kısmi daralmaya rağmen ülke ihracatındaki liderliğimizi ve stratejik önemimizi korumaya devam ediyoruz. Binek otomobillerdeki düşüşe karşılık otobüs-midibüs-minibüs grubundaki yüzde 10'luk artış, ürün çeşitliliğimizin küresel pazardaki rekabet gücünü ve esnekliğini bir kez daha kanıtladı. Bu yıl sonundaki sürdürülebilir ihracat hedeflerimize kararlılıkla ilerliyoruz." değerlendirmesinde bulundu.



        Anadolu Ajansı, DHA ve İHA tarafından geçilen tüm Bursa haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Bursa Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

        Günün Önemli Manşetleri
        ABD-İsrail İran Savaşı'nda son durum!
        ABD'nin İran'da 'mahsur kalan' iki uçağı imha edildi
        Trump'ın görevden aldığı generalden sert mesaj
        İran’da kritik kurtarma operasyonunda yaşananlar
        Pelosi'den Trump'a 'NATO' eleştirisi: Putin'e hediye veriyor
        'Faiz politikası' haberlerine yalanlama
        Cezaevinden firar etti, 'talk show'a çıktı! Yakalandı!
        "Başarabilirim" dedi, kanseri yendi
        Osimhen'siz Galatasaray yine hüsran!
        "Bu sanat değil!"
        Kimyager genç kadın ölmeden önce polisi aradı!
        Kadıköy'de dev kapışma: İşte muhtemel 11'ler!
        Ankara–İstanbul YHT seferleri kısalacak
        Epstein dosyası sessizliğini bozdu
        Eski hakemler yorumladı: Kırmızı kart gerekir mi?
        Türkiye'ye etkileri
        Dehşet dolu kaza! Motosikletteki 2 kişi öldü!
        ABD, İngiltere ve Almanya'da en çok değer verilen 3 şey ne?
        Her 10 bebekten 8'i bu iki kıtada doğacak
        Futbolcu cinayetinde kritik detaylar

        Benzer Haberler

        Bursa'da parkta toplanan bitki az kalsın faciaya yol açıyordu
        Bursa makine sektörü temsilcileri ITES China Fuarı'na çıkarma yaptı
        BUÜ Rektörü Yılmaz, başarılı akademisyenlerle bir araya geldi
        Rektör Yılmaz, başarılı akademisyenlerle bir araya gelmeye devam ediyor
        Bursaspor şampiyonluğa koşuyor, Ankara maçı için kritik karar
        Mustafa Er: "Oyuna tamamen hükmettik"
