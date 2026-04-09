        Uludağ Tekstil İhracatçıları Birliği'nde İhsan İpeker dönemi

        Uludağ Tekstil İhracatçıları Birliği (UTİB) Olağan Genel Kurulu'nda 8 yıldır başkanlık görevini yürüten Pınar Taşdelen Engin, bayrağı İhsan İpeker'e devretti.

        Giriş: 09.04.2026 - 16:02 Güncelleme:
        Birlikten yapılan açıklamaya göre, Uludağ İhracatçı Birlikleri (UİB) Genel Sekreterlik binasında yapılan genel kurula, çok sayıda ihracatçı firma temsilcisi katıldı.

        Genel kurulda, İpeker Tekstil Yönetim Kurulu Üyesi ve İdari Direktörü İhsan İpeker, UTİB'in başkanlığına seçildi.

        UTİB Başkanı İhsan İpeker, geçen dönemlerde hayata geçirilen projelerin üzerine yenilerini ekleyerek sektörün ihtiyaçlarına çözüm üretecek bir anlayışla çalışacaklarını bildirdi.

        İpeker, yeni dönemde sektörün küresel değişim karşısındaki ihtiyaçlarına cevap verecek adımları devreye almayı hedeflediklerini belirterek, şunları kaydetti:

        "Büyük, küçük demeden tüm ihracatçılarımızın sorunlarını gündeme taşıyan, onlara yalnız olmadıklarını hissettiren ve katma değerli üretimi destekleyen bir anlayışla çalışacağız. Tekstil sektörü sadece bir üretim alanı değil, Türkiye'nin sanayileşme tarihindeki en köklü mirası ve geleceğe açılan kapısıdır. Dünya artık sadece üretmeyi değil, sürdürülebilir, dijital ve katma değeri yüksek üretimi alkışlıyor. Geleneksel tekstilden teknik tekstile, hızlı modadan çevre dostu döngüsel ekonomiye geçiş bir seçenek olmaktan çıktı. UTİB olarak bu dönüşümün sadece takipçisi değil, bizzat oyun kurucusu olacağız."

        Konuşmaların ardından geçmiş dönemde görev alan yönetim ve denetim kurulu üyelerine plaket verildi.

        UİB Genel Sekreteri Mümin Karacakayalılar ise genel sekreterlik çalışanları adına Pınar Taşdelen Engin'e çiçek takdim etti.

        Anadolu Ajansı, DHA ve İHA tarafından geçilen tüm Bursa haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Bursa Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

