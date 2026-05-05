        Uludağ'da kar kalınlığı 67 santimetre olarak ölçüldü

        Uludağ'da kar kalınlığı 67 santimetre olarak ölçüldü

        Türkiye'nin önemli kış ve kayak turizm merkezlerinden Uludağ'da, son günlerdeki yağışların ardından kar kalınlığı 67 santimetreye ulaştı.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 05.05.2026 - 14:43 Güncelleme:
        Uludağ'da kar kalınlığı 67 santimetre olarak ölçüldü

        Türkiye'nin önemli kış ve kayak turizm merkezlerinden Uludağ'da, son günlerdeki yağışların ardından kar kalınlığı 67 santimetreye ulaştı.

        Bursa kent merkezine kara yoluyla 40 kilometre uzakta bulunan ve teleferikle de ulaşım sağlanan Uludağ'da, kayak sezonu bitti.

        Son günlerde etkisini sürdüren kar yağışıyla Uludağ'ın etekleri ve zirvesi tekrar beyaza büründü.

        Mayıs ayında etkisini gösteren kar yağışıyla birlikte Uludağ'daki kar kalınlığı 67 santimetre olarak ölçüldü.

        Meteoroloji Genel Müdürlüğünden alınan bilgiye göre Uludağ'da en yüksek sıcaklık 5, en düşük sıcaklık ise sıfırın altında 4 derece olarak tahmin ediliyor.

        Hafta sonuna kadar yağış beklenmeyen Uludağ'da gelecek hafta ise yağmur bekleniyor.

        - "İlk defa mayıs ayında böyle bir kar görüyoruz"

        Uludağ'daki Orman Köşkleri İşletme Müdürü Eray Özenoğlu, AA muhabirine, bu yıl kış sezonunun verimli geçtiğini söyledi.

        Özellikle sömestir tatilini tam dolulukla geçirdiklerini belirten Özenoğlu, şöyle konuştu:

        "Hem yerli hem yabancı misafirlerle güzel bir sezon geçirdik. 2019 senesinden beri buradayım. Mayıs ayında daha önce kar yağmıştı ama çok gelip geçici bir kardı. Şu anda 1 metreye yakın kar var. İlk defa mayıs ayında böyle bir kar görüyoruz. Biz de şaşırdık aslında ama hem buraya gelen misafirler için hem de bizler için iyi oldu."

        Özenoğlu, Kurban Bayramı tatilinin 9 gün olarak açıklanmasıyla rezervasyonlarda hareketlilik görüldüğünü dile getirerek, "Kar yağışıyla beraber telefonlarımız çalıyor ama o döneme kalır mı bilmiyoruz. Kar yağışı insanları heyecanlandırdı." dedi.

        Anadolu Ajansı, DHA ve İHA tarafından geçilen tüm Bursa haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Bursa Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

