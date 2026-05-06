Çanakkale Bitkisel Üretim Planlaması toplantıda ele alındı

Çanakkale'de tarımsal üretim planlaması il planlama kurulu toplantısı düzenlendi.



Vali Yardımcısı Dr. Polat Kara başkanlığında, İl Tarım ve Orman Müdürlüğünde gerçekleştirilen toplantıya İl Tarım ve Orman Müdürü Ergün Demirhan, DSİ 252. Şube Müdürü Serdar Kurt, Ziraat Odası Başkanı Ufuk Ünver ile kurul üyeleri katıldı.





Toplantıda, önceki dönemlerde yapılan planlamalarda değerlendirildi.



Ardından, 2027-2029 yıllarını kapsayan üç yıllık Çanakkale Bitkisel Üretim Planlaması ele alındı, kurul üyeleri tarafından yapılan değerlendirmelerin ardından görüşme konuları karara bağlandı.



Tarımda suyun önemi, su kaynaklarının etkin ve verimli kullanımı, kuraklık tehdidi ve doğal kaynakların sürdürülebilir yönetimi konularının görüşüldüğü kurul toplantısında, tarımsal üretimde planlamanın gerekliliği konularına vurgu yapıldı.

