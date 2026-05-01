Çanakkale'de aracıyla uçuruma düşen sürücü kurtarıldı

Çanakkale’nin Ayvacık ilçesinde otomobiliyle uçuruma düşen kadın sürücü, kurtarma ekiplerince bulunduğu yerden çıkarıldı. İlçeye bağlı Küçükkuyu beldesinden Küçükçetmi köyüne giden Ayşe Eker idaresindeki 10 AF 119 plakalı otomobil, sürücüsünün direksiyon hakimiyetini kaybetmesi sonucu 50 metrelik uçurumdan yuvarlandı. Çevredekilerin ihbarı üzerine bölgeye jandarma, itfaiye ve 112 Acil Sağlık ekipleri sevk edildi. Eker'in kurtarılması için Ayvacık Belediyesi, Küçükkuyu Belediyesi ve Balıkesir Büyükşehir Belediyesine bağlı itfaiye ekiplerince operasyon düzenlendi. Sıkıştığı araçtan çıkarılan sürücü sedyeyle sağlık ekiplerine teslim edildi. Sürücü Eker, ilk müdahalenin ardından ambulansla Edremit Devlet Hastanesi'ne kaldırıldı.

Anadolu Ajansı, DHA ve İHA tarafından geçilen tüm Çanakkale haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Çanakkale Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.