        Haberler Yerel Haberler Çanakkale Haberleri Haberleri

        Çanakkale'de Avukatlar Günü dolayısıyla tören düzenlendi

        Çanakkale'de 5 Nisan Avukatlar Günü dolayısıyla tören düzenlendi.

        Giriş: 06.04.2026 - 12:11 Güncelleme:
        Çanakkale Baro Başkanı Ardahan Dikme ile baro mensubu avukatlar, Cumhuriyet Meydanı'nda toplandı. Dikme'nin Atatürk Anıtı'na çelenk sunmasının ardından saygı duruşunda bulunuldu, İstiklal Marşı okundu.

        Ardahan Dikme, törende yaptığı konuşmada, adil yargılanma hakkının, ifade özgürlüğünün teminatı olan avukatların yargının en temel kurucu unsuru olduğunu belirtti.


        Avukatlık mesleğinin insanlık tarihi kadar eski olduğunu dile getiren Dikme "İnsan oğlu var oldukça, dünya durdukça avukatlık mesleği ve avukatlar var olmaya devam edecektir." dedi.

        Avukatı yok saymanın, adaleti yok saymak anlamına geldiğini ifade eden Dikme, sözlerine şöyle devam etti:


        "Avukatı yok saymak bağımsız yargıyı ve hukuk düzenini yok saymaktır. Avukatı yok saymak vatandaşın hakkını yok saymaktır. Adliyeler, karakollar, duruşma salonları, avukat büroları her neresi olursa olsun, adalet arayışında olan insanlara avukatların yol gösterdiği her yer avukatların evidir.

        Avukatlar yapılan hukuki ve usuli işlemler insan hak ve özgürlüklerine, hukukun üstünlüğüne uygun olsun diye için mücadele edenler, görevini ifa edenlerdir. Türkiye'de avukatlık ekonomik sıkıntıları en derinden hissettiği halde, ofis kirası sigorta pirimi ve vergileri ödeyemeyecek hale gelmiş olmasına rağmen bunu ailesine ve topluma yansıtmadan hak savunuculuğu yapmaktır. Var olduğumuz sürece yurttaşın sesi, vatandaşın nefesi olmaya devam edeceğiz."




        Anadolu Ajansı, DHA ve İHA tarafından geçilen tüm Çanakkale haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Çanakkale Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

