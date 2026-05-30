Çanakkale'de birlikte yaşadığı kadını sopayla döverek öldürdüğü iddia edilen şüpheli tutuklandı
Çanakkale'nin Bayramiç ilçesinde birlikte yaşadığı kadını sopayla döverek öldürdüğü iddia edilen şüpheli tutuklandı.
Bayramiç'e bağlı Mollahasanlar köyünde birlikte yaşayan R.C. (73) ve M.Ü. (72) arasında henüz bilinmeyen nedenle tartışma çıktı.
Kavgaya dönüşen olay sırasında iddiaya göre R.C, M.Ü'yü sopayla döverek ağır yaraladı.
Çevredekilerin ihbarıyla olay yerine sağlık ve jandarma ekipleri sevk edildi.
Sağlık görevlileri, M.Ü'nün hayatını kaybettiğini belirledi.
Gözaltına alınan şüpheli, jandarmadaki işlemlerinin ardından adliyeye sevk edildi. Zanlı, çıkarıldığı hakimlikçe tutuklandı.
Olayla ilgili soruşturma sürüyor.
