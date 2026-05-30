Canlı
Habertürk
Habertürk
    Takipte Kalın!
      Günlük gelişmeleri takip edebilmek için habertürk uygulamasını indirin
        Gündem
        Ekonomi
        Dünya
        Spor
        Magazin
        Kadın
        Sağlık
        Yazılar
        Teknoloji
        Gastro
        Video
        Stil
        Resmi İlanlar
        Haberler Yerel Haberler Çanakkale Haberleri Çanakkale'de birlikte yaşadığı kadını sopayla döverek öldürdüğü iddia edilen şüpheli tutuklandı

        Çanakkale'de birlikte yaşadığı kadını sopayla döverek öldürdüğü iddia edilen şüpheli tutuklandı

        Çanakkale'nin Bayramiç ilçesinde birlikte yaşadığı kadını sopayla döverek öldürdüğü iddia edilen şüpheli tutuklandı.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 30.05.2026 - 18:19 Güncelleme:
        ABONE OL
        ABONE OL
        Çanakkale'de birlikte yaşadığı kadını sopayla döverek öldürdüğü iddia edilen şüpheli tutuklandı

        Çanakkale'nin Bayramiç ilçesinde birlikte yaşadığı kadını sopayla döverek öldürdüğü iddia edilen şüpheli tutuklandı.

        Bayramiç'e bağlı Mollahasanlar köyünde birlikte yaşayan R.C. (73) ve M.Ü. (72) arasında henüz bilinmeyen nedenle tartışma çıktı.

        Kavgaya dönüşen olay sırasında iddiaya göre R.C, M.Ü'yü sopayla döverek ağır yaraladı.

        Çevredekilerin ihbarıyla olay yerine sağlık ve jandarma ekipleri sevk edildi.

        Sağlık görevlileri, M.Ü'nün hayatını kaybettiğini belirledi.

        Gözaltına alınan şüpheli, jandarmadaki işlemlerinin ardından adliyeye sevk edildi. Zanlı, çıkarıldığı hakimlikçe tutuklandı.

        Olayla ilgili soruşturma sürüyor.

        Anadolu Ajansı, DHA ve İHA tarafından geçilen tüm Çanakkale haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Çanakkale Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

        Günün Önemli Manşetleri
        Kılıçdaroğlu CHP Genel Merkezi'nde
        Kılıçdaroğlu CHP Genel Merkezi'nde
        "Kurultaydan korkmuyorum ön seçim de istiyorum"
        "Kurultaydan korkmuyorum ön seçim de istiyorum"
        Yaz geliyor sağanaklar sürüyor
        Yaz geliyor sağanaklar sürüyor
        İlk 11'ler belli oldu!
        İlk 11'ler belli oldu!
        Yılana nişan aldı 5 kişiyi yaraladı
        Yılana nişan aldı 5 kişiyi yaraladı
        Şişli cinayetinin adı: Aysu
        Şişli cinayetinin adı: Aysu
        Trabzonspor'da transferde mutlu son!
        Trabzonspor'da transferde mutlu son!
        Kadın yazarı yeğeni miras için öldürdü!
        Kadın yazarı yeğeni miras için öldürdü!
        Avrupa'daki en iyi 10 plajından biri Türkiye'de
        Avrupa'daki en iyi 10 plajından biri Türkiye'de
        Alkollü magandanın kurşunu, genç kızı hayattan kopardı
        Alkollü magandanın kurşunu, genç kızı hayattan kopardı
        Yüzlerce kişi bir anda fenalaştı, nedeni 46 yıldır bulunamadı!
        Yüzlerce kişi bir anda fenalaştı, nedeni 46 yıldır bulunamadı!
        G.Saray'dan Curtis Jones hamlesi!
        G.Saray'dan Curtis Jones hamlesi!
        Ozan Güven'e tepki: Failler dışarı
        Ozan Güven'e tepki: Failler dışarı
        Tarihin unutulan nükleer felaketi
        Tarihin unutulan nükleer felaketi
        "Yorum yapmam, benim de ilişkim var"
        "Yorum yapmam, benim de ilişkim var"
        Hükümeti protesto etmek için bağımsızlık ilan eden kasaba
        Hükümeti protesto etmek için bağımsızlık ilan eden kasaba
        Beşiktaş'ta tek gündem yeni hoca!
        Beşiktaş'ta tek gündem yeni hoca!
        Anne ve 2 çocuğu öldü, 4 kişi yaralandı
        Anne ve 2 çocuğu öldü, 4 kişi yaralandı
        Sezonu açtılar
        Sezonu açtılar
        Norveç'te bulunan kadının kimliği hâlâ çözülemedi
        Norveç'te bulunan kadının kimliği hâlâ çözülemedi

        Benzer Haberler

        Birlikte yaşadığı kadını sopayla döverek öldürdü
        Birlikte yaşadığı kadını sopayla döverek öldürdü
        Çanakkale'de 40 yıldır beraber yaşadığı kadını döverek öldürdüğü iddiası
        Çanakkale'de 40 yıldır beraber yaşadığı kadını döverek öldürdüğü iddiası
        Tünelde seyir halindeki otomobil yandı
        Tünelde seyir halindeki otomobil yandı
        Çanakkale'de 82 yıllık bayram eğlencesi
        Çanakkale'de 82 yıllık bayram eğlencesi
        Çanakkale'de 82 yıllık bayram geleneği yaşatılıyor
        Çanakkale'de 82 yıllık bayram geleneği yaşatılıyor
        Ayvacık'ta iki otomobil yandı
        Ayvacık'ta iki otomobil yandı