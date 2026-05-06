        Çanakkale'de huzur uygulamaları gerçekleştirildi

        Çanakkale İl Emniyet Müdürlüğü ekiplerince kent genelinde huzur uygulamaları yapıldı.

        Giriş: 06.05.2026 - 09:53 Güncelleme:
        Valilikten yapılan açıklamaya göre, 27 Nisan-4 Mayıs'ta İl Emniyet Müdürlüğü birimlerince il merkezi ve ilçelerde yapılan huzur uygulamalarında 9 bin 397 kişi ve 2 bin 854 araç incelendi.

        Farklı suçlardan aranması bulunan 23 kişi yakalandı, 461 araç sürücüsüne idari para cezası uygulandı.

        Uygulamalarda toplam 481 gram narkotik madde, 90 uyuşturucu hap ile 2 ruhsatsız silah ve 10 fişek ele geçirildi.

        Denetimlerde, 75 şüpheli hakkında adli işlem yapıldı, kamu huzurunu bozacak şekilde davranışlarda bulunan 124 kişi hakkında Kabahatler Kanunu hükümlerince idari yaptırım uygulandı.

        Uygulamada gözaltına alınan ve haklarında "uyuşturucu veya uyarıcı madde imal ve ticareti" suçundan gözaltına alınan 6 şüpheliden 4'ü çıkarıldıkları hakimlikçe tutuklandı.

        Öte yandan, "kumar oynanması için yer ve imkan sağlama suçundan" 14 şüpheli hakkında işlem yapıldı, kumar oyununda kullanılan 202 bin lira, 1200 avro, 1000 dolar ile çok sayıda oyun kağıdı da ele geçirildi.

        Anadolu Ajansı, DHA ve İHA tarafından geçilen tüm Çanakkale haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Çanakkale Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

