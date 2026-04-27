Çanakkale'de ormanda kaybolan kişi ölü bulundu

Çanakkale'nin Ayvacık ilçesinde odun toplamak için gittiği ormanda kaybolan ve dün arama çalışması başlatılan kişinin cesedi bulundu. İlçeye bağlı Bilaller köyü yakınlarındaki ormanlık araziye dün öğle saatlerinde odun toplamak için giden Recep Şen'i arama çalışmaları Ayvacık İlçe Jandarma ve AFAD ekiplerince sürdürüldü. Çalışmalar kapsamında ormanlık arazide Şen'in cansız bedenine ulaşıldı. Şen'in cesedi, bölgedeki incelemelerin ardından Ayvacık Devlet Hastanesi morguna gönderildi.

