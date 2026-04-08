        Çanakkale'de sınıf arkadaşını darbederek ağır yaralayan lise öğrencisinin yargılanmasına devam edildi

        Çanakkale'nin Biga ilçesindeki bir lisede çıkan kavgada, sınıf arkadaşını darbederek ağır yaralayan 15 yaşındaki öğrencinin "çocuğa karşı kasten öldürmeye teşebbüs" suçundan yargılandığı davanın ikinci duruşması görüldü.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 08.04.2026 - 18:21
        Biga Ağır Ceza Mahkemesindeki duruşmaya, 15 yaşındaki tutuklu sanık Y.C. ve avukatı ile mağdur M.D.Y'nin annesi Çiğdem Y, babası Hasan Y. ve avukatı Şeyma Çimendere katıldı.

        Avukat Şeyma Çimendere, basına kapalı gerçekleşen duruşmanın ardından AA muhabirine yaptığı açıklamada, gelinen aşama itibarıyla halen dosyadaki eksikliklerin mevcut olduğunu savundu.

        Dosyanın esasına ve muhteviyatına etki edebilecek delil olan adli tıp raporunun beklendiğini aktaran Çimentepe, şöyle devam etti:

        "Önemine ve anlamına binaen söz konusu raporla ilgili kurumdan M.D.Y'nin kalbinin durmasına sebebiyet veren travmanın, esaslı olarak 'Kafa bölgesine aldığı darba bağlı gelişen travma mı?' yoksa 'Göğüs yönlü bir travma mı?' olduğu yönünde araştırma yapılması istenmiştir. Onun dışında, eksik olan tanıklarımız dinlendi. İlk müdahaleyi yapan 112 ekipleri de alınan ifadelerinde, geldikleri ilk muayenelerinde M.D.Y'nin ölüm hali fizyolojisi içinde olduğunu tıbbi lisanla ifade ettiler."

        Duruşma sonunda mahkeme heyetinin suça sürüklenen çocuk hakkında tutukluluğun devamı yönünde karar verdiğini belirten Çimendere, "Adalete ve tahsisini sağlayan adli makamlara inancımız tamdır. Adalet arayışımız devam etmektedir." dedi.

        Anadolu Ajansı, DHA ve İHA tarafından geçilen tüm Çanakkale haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Çanakkale Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

