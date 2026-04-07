        Çanakkale'de "SPX Troya Maratonu" 26 Nisan'da koşulacak

        Çanakkale Belediyesince düzenlenen, isim sponsorluğunu SPX'in üstlendiği "Troya Maratonu" 26 Nisan'da koşulacak.

        Giriş: 07.04.2026 - 14:21
        Çanakkale Belediye Başkanı Muharrem Erkek, kentteki bir otelde düzenlenen tanıtım toplantısında yaptığı konuşmada, Çanakkale'nin tarih, turizm ve önemli bir spor kenti olma yolunda ciddi adımlar attığını söyledi.

        Troya Maratonu'nun önemine dikkati çeken Erkek, "Bu sene 42, 21, 10 ve 6 kilometre koşulacak ve çocuk koşumuz da olacak. Troya Antik Kenti'nden başlayacak tam maraton, kent merkezindeki Truva atı önünde bitecek. Troya Maratonu bu coğrafyada geleneksel hale gelecek ve dünyanın en büyük organizasyonlarından biri olacak." diye konuştu.

        Erkek, maratona şu ana kadar 21 ülkeden 3 bin 362 kişinin başvuru yaptığını, bunların 1350'sinin kadın sporcu olduğunu, tüm kategorilerde 60 kişiye toplam 1 milyon lira para ödülü verileceğini aktardı.

        Muharrem Erkek ayrıca, Türkiye Bisiklet Federasyonunun amatör bisiklet sporunu yaygınlaştırma hedefi doğrultusunda hazırladığı Gran Fondo bisiklet maratonunun 4 Ekim'de Çanakkale'de düzenleneceğini, Eceabat'ta başlayacak maratonun Gelibolu, 1915 Çanakkale Köprüsü ve Lapseki'nin ardından Çanakkale'de sona ereceğini söyledi.

        Çanakkale Gençlik ve Spor İl Müdürü Ömer Kalkan ise Çanakkale'nin spor turizmi açısından ciddi destinasyon fırsatlarına sahip bir kent olduğunu vurgulayarak, "Marka organizasyonları önemsiyoruz. Bu organizasyonlar spor yapana prestij sağladığı gibi düzenleyen kurumlara da prestij sağlamaktadır. Çanakkale'miz maraton cenneti." dedi.

        Kalkan, öte yandan 21-22 Mayıs'ta Çanakkale'de Spor Turizm Çalıştayı düzenleneceğini sözlerine ekledi.

        SPX Genel Müdürü Barış Andırınlı da patika koşusu veya yol koşusunun, uzmanlık alanlarından biri olduğunu dile getirerek, bu sporu yaygınlaştırmak adına birçok organizasyonu hayata geçirdiklerini söyledi.

        Troya Maratonu kayıtlarının 20 Nisan'a kadar devam edeceğini ve 4 bin koşucunun katılımını beklediklerini ifade eden Andırlı, SPX olarak ödül konusunda da maratona katkıda bulunacaklarını belirtti.

        Maraton sorumlusu Abdullah Bayrak'ın organizasyonla ilgili teknik detayları aktardığı toplantıya, Medical Park Çanakkale Hastanesi Genel Müdürü Erkan Erdem ile Çanakkale Belediyesi Gençlik ve Spor Müdür Vekili Gökay Şahiner de katıldı.

        Anadolu Ajansı, DHA ve İHA tarafından geçilen tüm Çanakkale haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Çanakkale Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

        Günün Önemli Manşetleri
        İsrail Başkonsolosluğu önünde çatışma
        İsrail Başkonsolosluğu önünde çatışma
        ABD-İsrail İran Savaşı'nda son durum!
        ABD-İsrail İran Savaşı'nda son durum!
        MHP lideri Bahçeli'den açıklamalar
        MHP lideri Bahçeli'den açıklamalar
        Ünlülere uyuşturucu operasyonu!
        Ünlülere uyuşturucu operasyonu!
        CNN: Trump'ın konuşmasında gerçek olmayan kısımlar var
        CNN: Trump'ın konuşmasında gerçek olmayan kısımlar var
        İddia: Trump İran'a kapsamlı saldırı kararını erteleyebilir
        İddia: Trump İran'a kapsamlı saldırı kararını erteleyebilir
        'Sevgilisi dolandırdı' iddiasına yanıt
        'Sevgilisi dolandırdı' iddiasına yanıt
        Kaçak yapı yapanlara hapis ve para cezası
        Kaçak yapı yapanlara hapis ve para cezası
        Neco'dan kızlarına sitem
        Neco'dan kızlarına sitem
        Türkiye’den ulaştırmada kriz hamleleri
        Türkiye’den ulaştırmada kriz hamleleri
        Üsküdar Belediyesi'ne operasyon, 20 kişi gözaltına alındı
        Üsküdar Belediyesi'ne operasyon, 20 kişi gözaltına alındı
        İşte doğum izni düzenlemesinin detayları
        İşte doğum izni düzenlemesinin detayları
        Silahla vuruldu
        Silahla vuruldu
        Ay’ın karanlık yüzünden dönüş başladı!
        Ay’ın karanlık yüzünden dönüş başladı!
        51-75 yaş arası 10 saniye boyunca tek ayak üstünde durun
        51-75 yaş arası 10 saniye boyunca tek ayak üstünde durun
        Icardi'de aşkın sonu!
        Icardi'de aşkın sonu!
        ÖTV'siz alınabilecek 12 yerli araba modeli
        ÖTV'siz alınabilecek 12 yerli araba modeli
        Şampiyonluk ihtimalleri açıklandı!
        Şampiyonluk ihtimalleri açıklandı!
        "12 yılı devirdik"
        "12 yılı devirdik"
        Fenerbahçe'de Skriniar etkisi!
        Fenerbahçe'de Skriniar etkisi!

        Benzer Haberler

        Çanakkale'de motosiklet yayaya çarptı; 2 kişi yaralı
        Çanakkale'de motosiklet yayaya çarptı; 2 kişi yaralı
        Çanakkale'de huzur uygulamalarında yakalanan 5 zanlı tutuklandı
        Çanakkale'de huzur uygulamalarında yakalanan 5 zanlı tutuklandı
        Çanakkale'de 21 kaçak yapının yıkımı gerçekleştirildi
        Çanakkale'de 21 kaçak yapının yıkımı gerçekleştirildi
        Çanakkale'de batırılan HMS Triumph zırhlısının enkazından, 110 yıl sonra de...
        Çanakkale'de batırılan HMS Triumph zırhlısının enkazından, 110 yıl sonra de...
        Çanakkale'de 73 öğrenci mide bulantısı ve kusma şikayetiyle tedaviye alındı
        Çanakkale'de 73 öğrenci mide bulantısı ve kusma şikayetiyle tedaviye alındı
        Çanakkale'de yurtta rahatsızlanan 73 öğrenci hastanelik oldu
        Çanakkale'de yurtta rahatsızlanan 73 öğrenci hastanelik oldu