Çanakkale'de yurt yemekhaneleri denetlendi

Çanakkale İl Tarım ve Orman Müdürlüğü ekipleri, yüksek öğrenim yurt yemekhanelerini denetledi. Müdürlükten yapılan açıklamada, öğrencilerin sağlığı için kent merkezindeki yüksek öğrenim yurt yemekhanelerinde eş zamanlı denetim yapıldığı belirtildi. Açıklamada, gıda denetim ekipleri tarafından yürütülen denetimlerde​ hijyen ve personel temizliği, gıda saklama koşulları, son tüketim tarihi kontrolü yapıldığı kaydedildi.

Anadolu Ajansı, DHA ve İHA tarafından geçilen tüm Çanakkale haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Çanakkale Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.