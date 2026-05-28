Gelibolu'da yalnız yaşayan kişi evinde ölü bulundu

Çanakkale'nin Gelibolu ilçesinde yalnız yaşayan kişi evinde ölü bulundu.





Camikebir Mahallesi Gölcük Sokak'taki bir apartman dairesinde ikamet eden S.B'ye (82), bayram ziyareti için gelen yakınları, yaşlı adamı hareketsiz halde buldu.





Durumun bildirilmesi üzerine olay yerine sağlık ve polis ekipleri sevk edildi.





Sağlık ekiplerinin yaptığı kontrolde S.B'nin hayatını kaybettiği belirlendi.





S.B'nin cesedi, kesin ölüm nedeninin belirlenmesi için hastane morguna gönderildi.



