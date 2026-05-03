Gökçeada'da Türkçülük Günü kutlandı

Çanakkale'nin Gökçeada ilçesinde 3 Mayıs Türkçülük Günü dolayısıyla etkinlik gerçekleştirildi. İlçe merkezinde düzenlenen yürüyüşe sivil toplum kuruluşlarının temsilcileri ve çok sayıda vatandaş katıldı. Ellerinde Türk bayraklarıyla kortej oluşturan katılımcılar, mehteran takımının seslendirdiği marşlar eşliğinde yürüyerek günün coşkusunu yaşadı. Yürüyüşün ardından mehteran takımı tarafından gerçekleştirilen gösteri, katılımcılardan ilgi gördü.

