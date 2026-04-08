        Gökçeada'nın sakin şehir vizyonu için ortak akıl toplantısı düzenlendi

        Çanakkale'nin Gökçeada ilçesinde güvenlik ve asayiş alanında toplumun tüm kesimlerini kapsayan yaklaşımın hayata geçirilmesi için toplantı düzenlendi.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 08.04.2026 - 11:22 Güncelleme:
        Gökçeada'nın sakin şehir vizyonu için ortak akıl toplantısı düzenlendi

        Çanakkale'nin Gökçeada ilçesinde güvenlik ve asayiş alanında toplumun tüm kesimlerini kapsayan yaklaşımın hayata geçirilmesi için toplantı düzenlendi.

        Kaymakam Osman Acar başkanlığında gerçekleştirilen toplum destekli polis ilçe güvenlik danışma kurulu toplantısında, ilçede güvenliğin yalnızca kolluk kuvvetleriyle değil, tüm paydaşların ortak katkısıyla sağlanması hedeflendi.

        Toplantıda, Gökçeada’nın "Cittaslow" sakin şehir kimliğine uygun şekilde huzur ve güvenliğin en üst seviyeye çıkarılması, yaşam kalitesinin artırılması ve ilçenin Türkiye’nin en güvenli yerleşim alanlarından biri haline getirilmesi amacıyla kapsamlı değerlendirmelerde bulunuldu.

        Kaymakam Osman Acar, burada yaptığı konuşmada, yönetişim anlayışının önemine dikkati çekerek, güvenliğin ancak ortak akıl ve istişare kültürüyle sürdürülebilir hale gelebileceğini vurgulayarak, "İlçemizdeki tüm paydaşlarımızla birlikte hareket ederek, her bir vatandaşımızın fikrini dikkate alan bir anlayışla Gökçeada’yı daha güvenli, daha huzurlu ve gerçek anlamda ‘sakin ada’ kimliğine yakışır bir noktaya taşıyacağız." ifadelerini kullandı.

        Toplantı, katılımcıların görüş ve önerilerinin alınması ve karşılıklı istişarelerle sona erdi.

        Anadolu Ajansı, DHA ve İHA tarafından geçilen tüm Çanakkale haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Çanakkale Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

        Günün Önemli Manşetleri
        Axios yazdı: Hamaney ile Trump nasıl ateşkese ulaştı?
        Axios yazdı: Hamaney ile Trump nasıl ateşkese ulaştı?
        Brent petrol 100 doların altına düştü
        Brent petrol 100 doların altına düştü
        Savaşın 40. gününde ateşkes!
        Savaşın 40. gününde ateşkes!
        İran'ın 10 maddelik ateşkes planında neler var?
        İran'ın 10 maddelik ateşkes planında neler var?
        Borsada ateşkes coşkusu
        Borsada ateşkes coşkusu
        Trump: Ortadoğu'nun altın çağı olabilir
        Trump: Ortadoğu'nun altın çağı olabilir
        'Sevgilisi dolandırdı' iddiasına yanıt
        'Sevgilisi dolandırdı' iddiasına yanıt
        Ateşkesin ardından altında yükseliş
        Ateşkesin ardından altında yükseliş
        Galatasaray kritik virajda!
        Galatasaray kritik virajda!
        İsrail Başkonsolosluğu çatışmasında ayrıntılar!
        İsrail Başkonsolosluğu çatışmasında ayrıntılar!
        Son dakikalarda hayat buluyor!
        Son dakikalarda hayat buluyor!
        İfade verecek
        İfade verecek
        81 ili minyatüre dönüştürdük
        81 ili minyatüre dönüştürdük
        Tam değişken fon zamanı
        Tam değişken fon zamanı
        Yolun altından çıkarıldı! Cam kaplamayla korunacak
        Yolun altından çıkarıldı! Cam kaplamayla korunacak
        "Ben daha güzelim"
        "Ben daha güzelim"
        14 yıl önceki halini paylaştı
        14 yıl önceki halini paylaştı
        Çocuğunun hem babası hem amcası çıktı!
        Çocuğunun hem babası hem amcası çıktı!
        Mevlüt öğretmeni 229 km hızla öldürmüştü... Yürek yakan kazaya büyük ceza!
        Mevlüt öğretmeni 229 km hızla öldürmüştü... Yürek yakan kazaya büyük ceza!
        Artık o cihazlar da yenilenip satılabilecek
        Artık o cihazlar da yenilenip satılabilecek

        Çanakkale'de dağ köylerinde kuzugöbeği gelir kapısı oldu
        Çanakkale'de dağ köylerinde kuzugöbeği gelir kapısı oldu
        Çanakkale'de baca yangını çatıyı küle çevirdi
        Çanakkale'de baca yangını çatıyı küle çevirdi
        Çanakkale'de okullarda su ürünleri ve sağlıklı beslenme eğitimi
        Çanakkale'de okullarda su ürünleri ve sağlıklı beslenme eğitimi
        Gökçeada'da 'Sakin Ada' vizyonu
        Gökçeada'da 'Sakin Ada' vizyonu
        Çanakkale'de 21 kaçak yapı yıkıldı
        Çanakkale'de 21 kaçak yapı yıkıldı
        Çanakkale'de farklı suçlardan aranan 6 şüpheli tutuklandı
        Çanakkale'de farklı suçlardan aranan 6 şüpheli tutuklandı