        Ziyaretçiler Troya Müzesi'ni uzman rehber eşliğinde gezdi

        Kültür ve Turizm Bakanlığına bağlı Kültür Varlıkları ve Müzeler Genel Müdürlüğünce düzenlenen müze uzmanları refakatinde rehberli tur etkinliği kapsamında Troya Müzesi kapılarını ziyaretçilere açtı.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 08.04.2026 - 19:17 Güncelleme:
        Kültür Varlıkları ve Müzeler Genel Müdürlüğünün nisan ayı etkinliklerini takip eden Çanakkaleli tarih tutkunları, kayıt yaptırarak müze uzmanı eşliğindeki rehberli tur etkinliğine katıldı.

        Sınırlı sayıda kontenjana yer verilen etkinlikte, katılımcılar Avrupa'nın en önemli müzecilik ödüllerini alan Troya Müzesi'ni uzman rehberliğinde gezerek eserlerin saklı kalmış hikayelerini dinleme imkanı buldu.

        Troya Müzesi Müdürü Sinem Düzgören, yaptığı açıklamada, Kültür Varlıkları ve Müzeler Genel Müdürlüğünün desteğiyle 2018'de açılan müzedeki en sevilen etkinliğin uzmanlar eşliğindeki gezi olduğunu söyledi.

        Düzgören, ziyaretçilerle birebir iletişim kurdukları ve geri dönüşleri hemen alabildikleri için müze uzmanlarının da bu etkinliği çok sevdiğini ifade etti.

        Ziyaretçilerin gezi sonrası deneyimlerini kendilerine aktardığını belirten Düzgören, "Müze açıldığından beri ziyaretçilerimize gönüllü rehberlik hizmeti veriyoruz. Müzeyi durağan bir sergileme alanı olarak değil ziyaretçileriyle iletişim kuran, onu sürece dahil eden bir kültür mekanı olarak görüyoruz. Bu gezilerde ziyaretçiler yalnızca bilgi almakla kalmıyor, sorular sorup yorumlar yapıyor ve kültürel mirasla daha fazla kişisel bir bağ kuruyorlar." diye konuştu.

        Bu programlara yoğun ilgi gösterildiğini vurgulayan Dözgören, şunları kaydetti:

        "Troya gibi çok katmanlı bir anlatımın doğru bağlamda aktarılması, uzman eşliğinde gezilerle daha etkili hale geliyor. Mitoloji, tarih ve insan hikayelerinin iç içe geçtiği bu anlatı, ziyaretçiyle kurulan doğrudan iletişim sayesinde daha anlamlı bir deneyime dönüşüyor. Bugün, bu programlara gösterilen yoğun ilgi benimsediğimiz yaklaşımın güçlü bir karşılık bulduğunu gösteriyor."

        Düzgören, Troya Müzesi olarak ziyaretçiyi sürecin aktif bir parçası haline getiren, yaşayan bir müze deneyimi sunan bu etkinliklere devam etmeyi planladıklarını sözlerine ekledi.

        - "Çok güzel bir aktivite ve devam etmeli"

        Troya Antik Kenti yakınındaki Tevfikiye köyünde yaşayan profesyonel turist rehberi Mustafa Aşkın, katıldığı geziye ilişkin, "Duyunca 'Acaba kendime yeni bir şeyler ekleyebilir miyim?' diye katıldım. Çok ilgimi çekti. Yeni şeyler öğrendim. Çok güzel bir aktivite ve devam etmeli." dedi.

        Troya Müzesi'nde lahdi bulunan Poliksena'nın hikayesinin son derece ilginç olduğunu dile getiren Aşkın, "Yörede bulunmuş olması Troya'ya bir başka değer katıyor. " ifadelerini kullandı.

        Ziyaretçilerden Ayla İşler, rehberli gezi duyurusunu sosyal medyadan duyduklarını ve eşiyle kayıt yaptırdıklarını belirterek, "Rehberimiz çok güzel anlattı. Rehber eşliğinde gezmek kesinlikle çok daha farklı. Öbür türlü bir anlamı olmuyor, geziyoruz, sadece bakıyoruz. Bu şekilde doğru bilgiler alarak daha güzel dinledik. Eserlerin hepsi çok güzeldi, özel olarak üç boyutlu canlandırmalar güzel görünüyordu. En üst katta çalışmalara yer verilen alan da çok etkileyiciydi." değerlendirmesinde bulundu.

        Saliha Kıymaz da müzeyi daha önce gezdiğini ancak arkeolojik açıdan bilgilendirme yapan bir rehberle gezme imkanını bu etkinlik sayesinde bulduğunu aktararak, "Müze çok güzel. Büyük olduğu için rehber eşliğinde gezmek, özellikle arkeolojik ve kronolojik bilgi açısından çok faydalı geldi. Buraya hep mitolojik taraftan bakmıştım. Şimdi İlk Çağ'dan başlayarak sonra Tunç Çağı'ndan ve Karanlık Çağ ile devam eden anlatımla bilgilerim daha iyi oturdu." şeklinde konuştu.

        Anadolu Ajansı, DHA ve İHA tarafından geçilen tüm Çanakkale haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Çanakkale Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

