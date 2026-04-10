Ilgaz Dağı'nda beyaz örtüyle kaplanan ormanlar dronla görüntülendi

Ilgaz Dağı'nda kar yağışının ardından beyaz örtüyle kaplanan ormanlık alanlar, dronla görüntülendi. Kastamonu-Çankırı sınırındaki Ilgaz Dağı'nda nisan ayında kar yağışı aralıklarla etkili oluyor. Kar yağışının ardından ormanlar yeniden beyaza büründü. Kar kalınlığının yer yer 10 santimetreye ulaştığı bölgede Karayolları ve İl Özel İdaresi ekipleri çalışma yürüttü. Karın oluşturduğu manzara, dronla kaydedildi.

