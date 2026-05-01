İsrail'in Küresel Sumud Filosu'na saldırısı Çankırı'da protesto edildi

Çankırı'da, İsrail'in Küresel Sumud Filosu'na saldırısına karşı protesto düzenlendi.



Çankırı İnsan Hak ve Hürriyetleri (İHH) İnsani Yardım Derneği koordinesinde Karatekin Parkı'nda yapılan programda, Sumud Filosu'na katılan Çankırılı Mehmet Yasir Cebeci ile cep telefonu bağlantısı yapıldı.



Filoda yer alan Cebeci, yaptığı açıklamada, hassasiyetlerinden dolayı katılımcılara teşekkür etti.



32 tekne ile Girit açıklarında olduklarını dile getiren Cebeci, "İsrail'in her zamanki gibi kendine yakışan tavırlarıyla uluslararası sularda soykırımına ve terörizm hareketlerine devam etmesi bizi yıldırmıyor. Abluka kırılıncaya kadar devam edecek binlerce insanla birlikteyiz. Bizler çok iyiyiz, bizim için kaygılanmayın. Kaygılanacaksak bugün İsrail'in uluslararası sularda hukuka aykırı bu davranışlarına sessiz kalanların haline kaygılanmamız lazım. Bugün Filistin'de yaşanan olaylar sadece Müslüman coğrafyayı ilgilendirmiyor, bütün insanlığı ilgilendiriyor çünkü dünyaya 'güçlünün hakim olduğu' bir portre çizmeye çalışıyorlar. Aslında dünyada iyiler daha güçlü. İyilik sadece sessiz kalıyor. Dolayısıyla bugün sokaklarda yapılan bu eylemlerin her biri çok kıymetlidir." ifadelerini kullandı.



Grup adına açıklama yapan Hasan Kale de dünyanın işgalci İsrail rejiminin sayısız barbarlıklarından birine daha şahit olduğunu söyledi.



Küresel Sumud Filosu'nun uluslararası sularda İsrail’in korsan saldırısına uğradığını belirten Kale, "Bu saldırı sadece gemilere değil, vicdana, hukuka ve insanlık onuruna yapılmıştır. Siyonist çete, Gazze’de kadın, çocuk, yaşlı, sivil ayırt etmeksizin düzenlediği saldırılarla 80 bine yakın insanı şehit etti. Sütten kesilmemiş bebekleri dahi bombalarla hedef alan Siyonistler, vicdan sahiplerini taşıyan teknelerin önünü keserek küresel vicdan hareketine engel olamayacak. Tüm dünyada dalga dalga büyüyecek bu hareket. Allah’ın izniyle zulmün sonunu getirecektir. " diye konuştu.



Konuşmanın ardından Küresel Sumud Filosu'nda yer alan Mehmet Yasir Cebeci'nin babası Nevzat Cebeci tarafından dua edildi.

