        İsrail'in Küresel Sumud Filosu'na saldırısı Çankırı'da protesto edildi

        Çankırı'da, İsrail'in Küresel Sumud Filosu'na saldırısına karşı protesto düzenlendi.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 01.05.2026 - 19:42 Güncelleme:
        Çankırı İnsan Hak ve Hürriyetleri (İHH) İnsani Yardım Derneği koordinesinde Karatekin Parkı'nda yapılan programda, Sumud Filosu'na katılan Çankırılı Mehmet Yasir Cebeci ile cep telefonu bağlantısı yapıldı.

        Filoda yer alan Cebeci, yaptığı açıklamada, hassasiyetlerinden dolayı katılımcılara teşekkür etti.

        32 tekne ile Girit açıklarında olduklarını dile getiren Cebeci, "İsrail'in her zamanki gibi kendine yakışan tavırlarıyla uluslararası sularda soykırımına ve terörizm hareketlerine devam etmesi bizi yıldırmıyor. Abluka kırılıncaya kadar devam edecek binlerce insanla birlikteyiz. Bizler çok iyiyiz, bizim için kaygılanmayın. Kaygılanacaksak bugün İsrail'in uluslararası sularda hukuka aykırı bu davranışlarına sessiz kalanların haline kaygılanmamız lazım. Bugün Filistin'de yaşanan olaylar sadece Müslüman coğrafyayı ilgilendirmiyor, bütün insanlığı ilgilendiriyor çünkü dünyaya 'güçlünün hakim olduğu' bir portre çizmeye çalışıyorlar. Aslında dünyada iyiler daha güçlü. İyilik sadece sessiz kalıyor. Dolayısıyla bugün sokaklarda yapılan bu eylemlerin her biri çok kıymetlidir." ifadelerini kullandı.

        Grup adına açıklama yapan Hasan Kale de dünyanın işgalci İsrail rejiminin sayısız barbarlıklarından birine daha şahit olduğunu söyledi.

        Küresel Sumud Filosu'nun uluslararası sularda İsrail’in korsan saldırısına uğradığını belirten Kale, "Bu saldırı sadece gemilere değil, vicdana, hukuka ve insanlık onuruna yapılmıştır. Siyonist çete, Gazze’de kadın, çocuk, yaşlı, sivil ayırt etmeksizin düzenlediği saldırılarla 80 bine yakın insanı şehit etti. Sütten kesilmemiş bebekleri dahi bombalarla hedef alan Siyonistler, vicdan sahiplerini taşıyan teknelerin önünü keserek küresel vicdan hareketine engel olamayacak. Tüm dünyada dalga dalga büyüyecek bu hareket. Allah’ın izniyle zulmün sonunu getirecektir. " diye konuştu.

        Konuşmanın ardından Küresel Sumud Filosu'nda yer alan Mehmet Yasir Cebeci'nin babası Nevzat Cebeci tarafından dua edildi.

        Anadolu Ajansı, DHA ve İHA tarafından geçilen tüm Çankırı haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Çankırı Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

        Günün Önemli Manşetleri
        Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan 1 Mayıs mesajı
        Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan 1 Mayıs mesajı
        Trump'tan AB'ye yeni gümrük vergisi
        Trump'tan AB'ye yeni gümrük vergisi
        İlk 11'ler belli oldu!
        İlk 11'ler belli oldu!
        Gülistan Doku soruşturmasında müfettiş raporu tamamlandı!
        Gülistan Doku soruşturmasında müfettiş raporu tamamlandı!
        Kış gibi! Sıcaklıklar 10 dereceye kadar düşüyor, yağış geliyor!
        Kış gibi! Sıcaklıklar 10 dereceye kadar düşüyor, yağış geliyor!
        "Şampiyonluğun gerçekleşmesini diliyorum!"
        "Şampiyonluğun gerçekleşmesini diliyorum!"
        İran yeni teklifini Pakistan'a iletti
        İran yeni teklifini Pakistan'a iletti
        İran'dan ABD'ye: Pentagon yalan söylüyor
        İran'dan ABD'ye: Pentagon yalan söylüyor
        Sumud Filosu'ndaki Türk aktivistler İstanbul'a geliyor
        Sumud Filosu'ndaki Türk aktivistler İstanbul'a geliyor
        İstanbul'da 2 adreste 1 Mayıs kutlaması
        İstanbul'da 2 adreste 1 Mayıs kutlaması
        14 yaşındaki kız çocuğunu pompalıyla öldürdü!
        14 yaşındaki kız çocuğunu pompalıyla öldürdü!
        İstanbul 1 Mayıs önlemleri! Taksim, Şişli ve Kadıköy...
        İstanbul 1 Mayıs önlemleri! Taksim, Şişli ve Kadıköy...
        Şampiyonluk için sahaya çıkıyor!
        Şampiyonluk için sahaya çıkıyor!
        "Alın teri en kutsal değerdir"
        "Alın teri en kutsal değerdir"
        İlaçlama skandalı! Yasaklı madde kullandılar, bebek ölümden döndü
        İlaçlama skandalı! Yasaklı madde kullandılar, bebek ölümden döndü
        Müzik dünyasının acı kaybı
        Müzik dünyasının acı kaybı
        "Fas prensi değilim"
        "Fas prensi değilim"
        İşte haftanın kültür sanat ajandası
        İşte haftanın kültür sanat ajandası
        Formula 1'in kara 1 Mayıs'ı
        Formula 1'in kara 1 Mayıs'ı
        Ünlü oyuncu terhis oldu
        Ünlü oyuncu terhis oldu

        Benzer Haberler

        Samsun ve çevre illerde 1 Mayıs Emek ve Dayanışma Günü kutlandı
        Samsun ve çevre illerde 1 Mayıs Emek ve Dayanışma Günü kutlandı
        Çankırı'da ihracat Mart ayında 40 milyon 702 bin dolar oldu
        Çankırı'da ihracat Mart ayında 40 milyon 702 bin dolar oldu
        Çankırı'da Yeşilay tarafından anaokulu velilerine "teknoloji kullanımı" eği...
        Çankırı'da Yeşilay tarafından anaokulu velilerine "teknoloji kullanımı" eği...
        Kızılırmak'ta "Çanakkale 1915 Savaş Malzemeleri Gezici Müzesi" ziyarete açı...
        Kızılırmak'ta "Çanakkale 1915 Savaş Malzemeleri Gezici Müzesi" ziyarete açı...
        Çankırı'da lise öğrencileri anaokulu duvarlarını resimlerle donattı
        Çankırı'da lise öğrencileri anaokulu duvarlarını resimlerle donattı
        Orta Şehit Uhud Kadir Işık Anadolu İmam Hatip Lisesinde Matematik Müzesi aç...
        Orta Şehit Uhud Kadir Işık Anadolu İmam Hatip Lisesinde Matematik Müzesi aç...